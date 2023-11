Gerard Piqué estaría engañando a Clara Chía con joven chef, según medio internacional

Gerard Piqué tendría una relación de la que muy pocos sabrían. Existe la duda de si esto lo sabe o no Clara Chía, pues el tercero en discordia es un conocido suyo.



Una de las relaciones que más críticas se ha llevado en este 2023 es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía, debido a que esta pudo nacer cuando el exfutbolista todavía estaba junto a Shakira.

Cabe recordar que la joven estudiante de relaciones públicas no es la única persona con quien se vinculó sentimentalmente al español, pues rumores de múltiples infidelidades por parte de Piqué a la cantante colombiana se escucharon a lo largo de su relación.



Hace poco, la intérprete de ‘Te felicito’ tuvo una citación con la justicia española y, para no darle muchas vueltas al asunto, Shakira aceptó los cargos de fraude fiscal pagando 7,3 millones de euros y 472 mil euros adicionales como multa para no ir a prisión por tres años.

Piqué tendría romance con un chef

Tal parece que, después de este suceso, se descubrió un posible romance de Gerard Piqué con alguien que es cercano a Clara Chía. Según el programa de chismes ‘Amor y Fuego’, Shakira habría tenido un fuerte enfrentamiento con la novia de su ex en la casa de Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira, papás del presidente de la Kings League.



“Parece que las miradas de Clara Chía fueron agresivas y le habría gritado vieja decrépita a Shakira y fue como una provocación física. Todo esto fue dentro de la casa de los exsuegros de Shakira que queda detrás de la de la cantante y ahí fue el encontronazo”, dijo Javier Ceriani.

Fue ahí cuando el presentador insinuó que el chef que trabaja en la casa de Gerard podría tener algo con él más allá de una relación laboral.



“¿Cómo sabemos esto? Cuando voy a visitar el departamento de Piqué en Barcelona me encuentro con el chef que traicionó a Shakira, pues él la filmaba llorando y le enviaba ese material a Clara Chía… con esto quiero decir que había infiltrados de ambos lados. Este chef termina trabajando con Piqué, un chico jovencito, no sé si tenga una relación con Piqué o qué amor tenga por Piqué”, dijo Ceriani.

Una de sus compañeras le pidió que fuera más claro con lo que acaba de decir y él contestó: “Es que a Piqué le gusta todo, le gusta picar acá y picar allá; picar a la derecha y a la izquierda, pal norte, pal sur y la verdad hay muchas cosas que no han salido a la luz”.

Alaaaaaa los dos xin champions Pique y ibrahimovic 😂😂😂😭😭😂😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/1gK6U5TvOF — the best (@Diegocb_CR7) April 13, 2016

Cabe recordar que la orientación sexual de Gerard Piqué ha sido tema de conversación en programas de televisión o redes sociales en diferentes ocasiones, como la ocasión en que fue fotografiado junto al futbolista Zlatan Ibrahimovic en una cercanía que despertó muchas dudas.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

