Hace unas semanas, Shakira se fue de Barcelona junto con sus dos hijos, Milan y Sasha, para empezar una nueva vida en Miami, Estados Unidos. A parecer, la salida de la Barranquillera ha alegrado al exfutbolista, Gerard Piqué, pues se le ha visto muy contento con su novia Clara Chía, incluso, se rumorea que le dio un lujoso regalo para celebrar.

De acuerdo con la prensa española, en los últimos días, Clara Chía fue vista paseando en un lujoso vehículo Aston Martin DB9 GT, que al parecer fue un obsequio de Gerard. Este carro en el mercado tendría un costo de 220 mil dólares, es decir, 971 millones de pesos colombianos.



Esta noticia salió a la luz después de la mudanza de la cantante, por lo que muchos de sus seguidores han especulado que Piqué le dio este regalo a su novia para celebrar la salida de Shakira del país.



Los expertos en automóviles afirman que este carro cuenta con una potencia de 100 kilómetros por hora y que en Barcelona, donde es normal ver autos de alta gama en las calles, no pasa desapercibido.



Sin embargo, ‘El Motor’ señaló que este auto forma parte de una de las piezas favoritas de la costosa colección de vehículos que tiene el exfutbolista. Todavía no se ha podido comprobar ninguna de estas dos especulaciones, pues los famosos no han dado declaraciones públicas al respecto.

Piqué también le regaló un carro a Shakira

Cuando la cantante cumplió 35 años, Piqué le regaló un lujoso Roadster descapotable, de dos plazas, uno de los modelos más atractivos de Mercedes-Benz, con un valor que superaba los 62 mil dólares.



Este modelo elite fue elegido por la propia cantante, pues Gerard la llevó personalmente a la agencia automotriz a elegir su regalo.



Muchos seguidores de la ex pareja ha comentado que el carro que le dio a Clara es mucho más costoso y que este gestó podría tratarse de una indirecta para la intérprete de ‘Monotonía’.

