La calma que aparentemente reinaba entre Piqué y Shakira, luego de que la cantante colombiana se mudara a Miami junto con sus hijos, estaría a punto de llegar a su fin. Así lo dejó saber el paparazzi Jordi Martin, quien no se ha perdido ni un capítulo de la separación más sonada de los últimos meses.

(Lea también: Sin piedad: los memes contra Piqué por canción de Shakira con sus hijos Sasha y Milan).

A su llegada a territorio estadounidense, la barranquillera aprovechó para reencontrarse con amigos, colegas y personas cercanas. Sin embargo, no dejó atrás la música: después de conquistar las plataformas digitales con ‘Te Felicito’ y Monotonía’, y estallar las redes sociales con la ‘BRZP Mussic Session #53’, dejó ver su lado más tierno, íntimo y personal con ‘Acróstico’.

Esta canción ha tocado el corazón de cientos de personas a lo largo y ancho del mundo, pues está dedicada a sus hijos. Aún así, se especula que el lanzamiento habría desatado la furia e inconformidad de Piqué, quien al parecer no había dado un consentimiento previo para que Milan y Sasha aparecieran en el video junto con su madre.



El periodista Jordi Martin, quien se ha declarado el enemigo número uno del exfutbolista español, aseguró para ‘Lo sé Todo’ que el nuevo videoclip de Shakira podría traer implicaciones legales para ella y que, a su vez, estas salpicarían a sus hijos.

(Siga leyendo: ¿Le están haciendo brujería a Shakira? Esto fue lo que dijo Mhoni Vidente).

Facebook Twitter Linkedin

El pasado 15 de mayo, Shakira lanzó 'Acróstico' y cantó junto con sus hijos, Milan y Sasha. Foto: Instagram: @3gerardpique y captura de pantalla YouTube

“El tema está ya con abogados. Piqué se está planteando seriamente demandar a Shakira. La custodia (de los niños) la tiene ella, pero no se ha ratificado en la corte de Miami aún y Piqué se está planteando muy seriamente no ratificar el acuerdo de la custodia en la corte de Miami. Ojo, porque puede haber problemas muy serios para Shakira”, dijo el periodista español para el programa de entretenimiento colombiano.



Al parecer, el exjugador del Barcelona ya habría tenido una reunión con sus abogados para poner sobre la mesa sus próximas jugadas hacia su expareja y madre de sus hijos. No obstante, no existe una decisión tomada aún. “Ahora mismo Piqué se lo está planteando. No es que haya tomado la decisión”, añadió Martín.

(De interés: ¿Estuvo mal que Shakira expusiera a sus hijos en su nueva canción? Habla su abogada).

La periodista Lorena Vásquez, quien hace parte de ‘Mamarazzis’, reveló hace unos días atrás que, en realidad, Piqué no tenía conocimiento de que Milan y Sasha aparecerían en el videoclip de ‘Acróstico’ cantando junto con su madre.



“Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el video ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, dijo Vásquez en su programa en 'Antena 3'.



La sorpresiva aparición de los hijos de la pareja ha generado todo un debate en redes sociales y medios internacionales, sobre todo después de que la barranquillera hiciera un llamado a respetar la privacidad e intimidad de sus hijos a inicios de abril.



“Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparezcan en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo. No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella”, enfatizó la ‘Mamarazzi’ Lorena Vásquez en una emisión pasada.

¿Qué dice la abogada de Shakira?



Pese a que la teoría que prevalece es que Piqué estaría molesto con Shakira e incluso podría emprender acciones legales, la abogada de la colombiana, Pilar Mañé, aclaró que la presencia de los menores en el videoclip no generaría ningún conflicto entre la pareja.



“Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho y los niños están preservados en todo momento (...) La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”, aseguró Mañé después de que fuera interceptada por ‘Europa Press’.

La abogada afirmó no tener conocimiento de la postura del exfutbolista catalán frente a ‘Acróstico’. Lo que sí pudo confirmar es que, tras el acuerdo de custodia pactado por las partes, todo andaba marchando correctamente.



“Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños. Todo funciona. Ya pueden descansar ahora”, concluyó la apoderada legal de la colombiana.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO