Un nuevo escándalo se ha destapado en la turbulenta ruptura amorosa de Shakira y Piqué. Según el medio de entretenimiento argentino ‘Chisme no Like’, conducido por los periodistas Elisa Beristain y Javier Serani, se mostró una investigación en la que se probaría que el catalán intentó afectar el patrimonio de la barranquillera.



Todo parece indicar que los problemas con el fisco español que tiene la intérprete de ‘Te felicito’ habrían sido provocados por un entramado de mentiras entre el exfutbolista del FC Barcelona y su abogado de confianza: Vilaseca Lemus Ferrán, pues ambos habrían usado las empresas de la colombiana para beneficiarse y dejarla a su suerte con Hacienda.



Según el reporte, todo inició con She Wolf Investment SL, compañía que conformó Shakira en España con el jurista cercano a Piqué, y en la que se manejaron 220 millones de dólares, que representarían “la mitad de la fortuna de la artista”.

Cerani afirmó que esa y otras empresas se crearon para esconder el dinero de la cantante ante el fisco y que todo habría sido una estrategia del deportista para sacar provecho de la situación.



“Shakira fue acusada por el fisco de esconder dinero en Malta, Luxemburgo e Islas Caimanes, donde el abogado de Piqué le hizo poner el dinero”, confesó el periodista.



“Además del abogado, se dice que es el presidente de todas las compañías de Piqué y del Club Andorra, que Gerard compró con los negocios que supuestamente le consiguió Shakira, y a quien le inyectó por medio de una de las sociedades de su empresa Kosmos más de 3.5 millones de euros”.



¿Joan Piqué y Ferrán son los autores intelectuales?



Y es que no solo el abogado de Piqué está sumergido en la problemática, sino también el padre del deportista, Joan Piqué, quien presuntamente habría traicionado la confianza que le tenía la barranquillera para evadir impuestos a costa del nombre de su ex nuera.

El espacio televisivo indica que aprovechando la extrema confianza que Shakira les tenía, manejaron sus finanzas y crearon empresas en paraísos fiscales a su nombre con el fin de volverla la única responsable del pago de los impuestos de los bienes, razón por la que término endeudada.



“Todo indica que Ferran es la persona que Piqué utiliza para realizar sus corruptelas y escondederos financieros".



"Se dice que fue su idea junto con otros abogados de confianza de haberse servido de una estrategia empresarial creada desde hace muchos años para no tributar en España y para eludir Hacienda por medio de paraísos fiscales, esto con el fin de dejar a Shakira embarcada”, aseguró Javier Ceriani.



Así las cosas, existían empresa y propiedades registradas a nombre de la compositora en paraísos fiscales como Luxemburgo, Malta e Islas Caimán, donde habría llegado el dinero de la colombiana aconsejada por el jurista de cabecera de la familia del ex zaguero central.



“Ferrán ha estado presente en todas las compañías que ha tenido la cantante colombiana en territorio español, donde él y Piqué manejaban las cuentas”, expresó.



Según indicó el comunicador, la barranquillera tendría las pruebas suficientes para llevar a juicio a su expareja, no obstante, estaba esperando salir de España para empezar a confabular una estrategia judicial para probar su inocencia ante el presunto engaño que sufrió por los abogados y la familia de Piqué.



