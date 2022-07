Gerard Piqué, jugador del equipo español Barcelona, está en medio de la separación de la colombiana Shakira. Rumores de infidelidad y peleas los han rondado desde que la pareja emitió un escueto comunicado en el cual anunciaban el fin de una relación de más de 10 años.

Con dos hijos, Milan y Sasha, la cantante y el futbolista están decidiendo qué hacer para que sus vidas tomen nuevos rumbos, sin dejar de lado a los pequeños. Incluso, se ha hablado de que la intérprete de ‘Antología’ se establezca en Miami, Estados Unidos, y permita visitas de Piqué.



Entre tanto, el futbolista fue captado en un particular momento mientras se desplazaba en su carro. Un fanático concocido en redes sociales por abordar a jugadores y grabarlos fuera de la cancha compartió el video, en el cual Piqué, parece, amenizar su recorrido con la canción ‘Inevitable’ de Shakira.

El sujeto se acercó al vehículo del español mientras él esperaba el cambio de un semáforo, puso el celular en la ventana y lo grabó con expresiones de seriedad en su rostro. “Vaya temazo”, le gritó al darse cuenta de la música que sonaba por la radio.



El metraje de escasos segundos ya supera los cuatro millones de reproducciones en la red social TikTok. Aunque se subió a la plataforma el pasado 12 de julio, varios internautas se preguntan si es una grabación reciente, pues les parece curioso que Piqué mantenga a la colombiana en su ‘playlist’ musical.

Justo en un segundo de la grabación se ve a un niño con la camiseta del Barcelona que fue presentada en el último mes con nuevos logos de los patrocinadores. Por tanto, al parecer, sí correspondería a un episodio reciente.

Pique escuchando Inevitable de Shakira😏 pic.twitter.com/GPiG5DObhQ — CE Quiroz (@ce_quiroz16) July 13, 2022

‘Inevitable’, la canción que Shakira le dedicó a Piqué

El sencillo hace parte del álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’. Las letras melancólicas dicen: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj”.



Aunque la artista revelaba que no entendía el fútbol, se enamoró de un jugador de uno de los equipos más importantes de España. Tras llevar un par de meses de relación, en 2011, la colombiana se fue de gira mundial a la que denominó ‘Sale el Sol World Tour’. En uno de sus conciertos cambió los versos para dedicárselos a Piqué, el de la camiseta con el número 3 en el Barcelona.

Ambos formalizaron la relación en el 2010. Foto: Instagram: @shakira

“Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el Sol… Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo porque tú eres distinto”, recitó ante miles de fanáticos, quienes no dudaron en ovacionar el amor que por entonces crecía.

Ahora, todo parece que llegó a su fin. De acuerdo con medios españoles, ambos estarían buscando consensos sobre la custodia de sus hijos y para separarse sin afectarlos. Los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani han dicho, según fuentes, que Shakira planea irse con Milan y Shasha a Miami, no sin antes acordar un pago con Piqué para que él pueda viajar hasta allá sin mayores gastos cuando desee visitar a los pequeños.

