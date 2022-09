El mundo conoció la noticia del fallecimiento de uno de los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez el pasado mes de abril. Se trató de uno de los mellizos que no soportó los impases del trabajo de parto, por lo que nació sin signos vitales.



Bella Esmeralda, hermana del bebé fallecido, logró sobrevivir y hoy cuenta con muy buen estado de salud. Sin embargo, han sido momentos difíciles para la familia Dos Santos, pues no han podido superar la prematura partida del pequeño y Cristiano Ronaldo no atraviesa por su mejor momento deportivo.

Así lo ha demostrado Rodríguez, quien asistió al Festival de Cine, Radio y Televisión Española, donde promocionó la que será la segunda temporada de su documental para Netflix, ‘Soy Georgina’. Allí reveló lo difícil que ha sido afrontar la pérdida durante estos 6 meses.



“La vida me ha regalado tanto en tan poco tiempo. Este año he vivido en un instante el mejor y el peor momento de mi vida (…) Un gran pedazo de mi corazón se hizo añicos y me pregunté cómo podía seguir adelante”, acotó.



“Tenía la respuesta más cerca de lo que pensaba, miré a los ojos de mis hijos y ahí vi la única manera de hacerlo, estar todos juntos”, agregó.



Como adelanto de lo que se verá en el documental, Álvaro Díaz, director de entretenimiento de Netflix España, mencionó que el público podrá ver cómo la familia Dos Santos afrontó un momento tan complicado en materia emocional, monetaria, deportiva y mediática.



“La nueva serie contará con momentos de la más absoluta tristeza y la desgarradora pérdida que sufrió Georgina, es algo que le puede pasar a personas que tienen todo como ella y a personas que no tienen nada”, puntualizó.



