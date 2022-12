Georgina Rodríguez ha logrado ganarse una reputación internacional a causa del reality show ‘Soy Georgina’, la producción que habla sobre la historia de su vida y de cómo es pasar los días junto a uno de los futbolistas más laureados en la historia del deporte: Cristiano Ronaldo.



Se podría decir que en lo profesional la española ha tenido un 2022 bastante fructífero, pues su documental ha sido bien recibido en Netflix y su carrera en el mundo del modelaje va ‘viento en popa’. Sin embargo, según dijo la empresaria, este ha sido el periodo más difícil de su vida.



Esto a causa de la muerte de su hijo Ángel durante el trabajo de parto el pasado mes de abril. Medios españoles e ingleses reportaron en su momento que al momento de dar a luz hubo algunas complicaciones que produjeron la partida del menor; no obstante, su melliza, Bella Esmeralda, salió sana y salva del procedimiento.



"Este año ha sido el más complicado de mi vida. El momento más feliz se convirtió a la vez en el más triste. Es algo que me acompañará de por vida y que no podremos olvidar”, expresó Rodríguez a la revista ‘Elle’.



Aquel día fatídico tanto el astro portugués como su esposa, publicaron un anuncio en sus perfiles de Instagram en el que confirmaban el deceso del pequeño: “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo.

Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. El nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza”, escribieron en sus redes sociales.



Aunque la entrevista de Georgina en 'Elle' se publicó el martes 20, se realizó justo antes del comienzo del Mundial de Qatar, en el que participó ‘CR7’ con la selección de fútbol de Portugal, la cual quedó eliminada en cuartos de final contra Marruecos.



¿Georgina se lleva mal con su suegra?

Así mismo, durante su conversación con el magazine pudo aclarar algunos rumores que han estado circulando en las redes sociales, entre los que se encuentra su supuesta mala relación con Dolores Aveiro, madre de Ronaldo; una de sus hermanas que le pide dinero y sus roces con la cantante Rosalía.



“Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie, pero lo peor es que toda esa información es mentira”, comentó.



Por otro lado, comentó sobre sus problemas con la fama y las implicaciones que ha tenido sobre su privacidad, ya que se ha especulado que se ha sentido agobiada por el acoso de los paparazzi durante sus escapadas fuera del seno familiar. Ante todo, dice que sigue con los pies sobre la tierra.



“La fama me ha privado de la libertad que con el anonimato tenía, pero también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella: alfombras internacionales, portadas de revista, campaña etc. Es un sueño hecho realidad, pero la vida me ha enseñado a adaptarme a cada momento y a cada situación y a no olvidar de dónde vengo ni de adónde voy”, concluyó.

Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias