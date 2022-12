Patricia Rodríguez, la hermana de la modelo Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, amenazó a su familiar con contar detalles de su vida privada, si no escucha sus peticiones de ayuda.



Hace unas semanas, en una entrevista en el programa ‘Socialité’ de ‘Telecinco’, la mujer señaló que está "arruinada" y que Georgina Rodríguez no le ha ofrecido "ayuda". “A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no”, expresó.

Ahora, en esta nueva aparición en el programa, la mujer acusó a la esposa de Cristiano Ronaldo de ser “mala persona”. Además, desmintió que el futbolista portugués intentó darle dinero para el colegio de sus hijos.



"Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó”, confesó.



Además, la mujer señaló que a sus oídos le llegó el rumor de que Georgina estaría burlándose de ella y de su situación con otros miembros de su familia.



“De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar”, contó.

Además, agregó: “No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”.



Por otro lado, Patricia confirmó al medio que ha conseguido un nuevo trabajo, el cual ha aliviado un poco su situación económica. "Me contrataron en una panadería, trabajo ayudando en la cocina y como camarera, ya puedo pagar el alquiler", expresó.



Hasta el momento, Georgina no ha hecho comentarios públicamente sobre las amenazas de su hermana. En estos días, que transcurre el Mundial de Fútbol, la familia de Cristiano se encuentra en Qatar para apoyarlo en sus partidos con la selección de Portugal.

TENDENCIAS EL TIEMPO