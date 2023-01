Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están viviendo un nuevo capítulo en sus vidas en Arabia Saudí, pues tuvieron que irse a vivir al país árabe luego de que el futbolista se convirtiera en el nuevo fichaje del club Al-Nassr.

El pasado 21 de enero Georgina asistió a la gala de los Joy Awards 2023, en donde acaparó la atención de las cámaras al usar un vestido color azul escotado con un velo que cubría su pelo y hombros, el cual fue diseñado por Ali Kaoui. Para muchas personas su look fue un gran acierto, sin embargo, la española ha recibido fuertes críticas en redes sociales por su nivel de inglés.



En el video que circula en redes sociales, se puede ver a Georgina siendo entrevistada por los organizadores del evento. La periodista le preguntó que cómo se encontraba y Rodríguez contestó nerviosa en inglés. Al parecer, la joven no domina el idioma y por esta razón no habló con tanta fluidez y tenía algunos errores gramaticales.



ha recibido por parte de su público. La ‘influencer’ en un punto de la entrevista se veía bastante incómoda y parece que quería despedirse, sin embargo, la presentadora la retuvo haciéndole más preguntas.



La española explicó el origen de su vestuario y la relación que tiene con Ali Kaoui, quien actualmente vive en Dubái. Asimismo, con un inglés pausado comentó cómo ha sido su llegada a Arabia Saudí.



"Es un sueño, me encanta Saudí, mi familia, mis hijos, es impresionante estar aquí", comentó la joven, traduciendo sus palabras del inglés. Las respuestas de la celebridad se han vuelto tendencia en redes sociales y varios internautas han criticado a la española y otros han tomado esta situación con mucho humor.



Georgina Rodríguez si entraba a las clases de inglés o sólo iba a ver los catálogos de Avon y Mary kay? pic.twitter.com/v8ohj2p6pW — WI-JO-® (@wijors) January 22, 2023

“Ahora que tiene todo el dinero del mundo pudo tomar clases de inglés hace rato", “Vale ha sido muy divertido cuando ha dicho ahora me voy, adiós jajajjajaj y le ha hecho otras dos preguntas”, “Me cae fatal pero me he reído”, se lee en Twitter.



Varios de sus seguidores han defendido a Georgina, argumentando que por lo menos entendió que le preguntaban e intentó responder.



“No entiendo cuál es la crítica, si su idioma no es el inglés, los gringos si pueden hablar el español como les da la gana y hay no dicen nada...”, “Al menos hace el intento siempre hay un empezar y si sigue lo logrará, debe ser su meta”, opinan los internautas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

