Desde que se conoció con Cristiano Ronaldo en 2016, Georgina Rodríguez se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales por sí misma y pasó de ser una joven con estilo informal que trabajaba en una tienda Gucci en Madrid, España a toda una empresaria con una presencia dominante y mucho más segura.



Aún a inicios de su relación con el máximo goleador se le veía con un estilo más sencillo y descomplicado, pero desde que tiene a su estilista personal, elevó su imagen para verse más elegante e incluso atrevida.

Sin embargo, ese rápido cambio de estilo ha sido criticado por muchos en redes sociales, quienes dicen que no solo cambio su ropa, sino también su personalidad; comentarios que han aumentado sobre todo desde su asistencia a la ceremonia de los Premios Grammy en Las Vegas, Estados Unidos, el pasado 17 de noviembre.



Puesto que en un intento de su amigo, el periodista Iván García, de desmentir la supuesta pelea que hubo entre la cantante española Rosalía y la empresaria, terminó revelando algo que los internautas tildaron de "soberbia" y "prepotencia".

Georgina no voló en primera clase, voló en turista porque el billete era muy caro. Iba con más personas. Y ella dijo que o iban todas en primera o ella volaba en turista FACEBOOK

En medio de una entrevista para el programa español 'Ya es Mediodía', el periodista amigo de la también modelo señaló que no ocurrió ningún altercado entre ella y Rosalía, rechazando los rumores de que habían peleado porque la artista no quiso prestarle su camerino para que se cambiara de vestuario.



En cambio, explicó que Georgina tuvo un ataque de ansiedad porque viajó en un vuelo de clase turista y no en su jet privado.



“Georgina no voló en primera clase, voló en turista porque el billete era muy caro. Iba con más personas. Y ella dijo que o iban todas en primera o ella volaba en turista”, dijo el periodista para el medio español.

Algo que no tomaron bien en redes sociales, donde la han criticado por querer convertirse en "la nueva Kardashian" y tildado de "presumida" y "prepotente".



"Por favor no intentes parecerte a las kardashian porque ya pasó su moda".



"Chica, te estás esforzando demasiado, por favor, no eres una kardasian, sé original, mantente humilde".



"La chica me parece altiva , prepotente . Bueno es lo que veo no le veo la humildad por ningún lado , tiene una actitud de grandeza que no puede con ella".



Han sido algunos de los comentarios.

Incluso en una de sus últimas publicaciones en Instagram se le ve vestida de pies a cabeza con un estampado de dinero.

Por su parte, en TikTok se ha viralizado un video de cómo lucía antes de tener fama.

TENDENCIAS EL TIEMPO

