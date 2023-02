Con una nueva vida en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo y Georgina pasan sus días junto a sus hijos, de quienes han compartido varias imágenes en las últimas semanas. Aunque el futbolista ya no acapara las primeras páginas de los periódicos deportivos, otros aspectos de su intimidad sí llaman la atención.

La relación inició después de que el jugador portugués conociera -en 2016- a Georgina, oriunda de Buenos Aires, en la ciudad de Madrid, logrando ser flechado por quien para ese momento se desempeñaba como vendedora en una tienda Gucci.

(Puede leer: Tras la victoria ante Al Wehda, Cristiano Ronaldo logra los 500 goles en Ligas).

Después de aquel flechazo, curiosamente se reencontraron en un evento de la marca italiana, momento cuando intercambiaron sus números celulares.



Con la oficialización de su relación a mediados de 2016, sus vidas se han convertido en una sola, puesto que han logrado comprar inmuebles en conjunto, viajar por el mundo y, por supuesto, cuidar de sus hijos.

La empresaria e influencer ha sido reconocida por su actual relación y por su serie de Netflix 'Soy Georgina', en la cual revela lo más secreto de su vida, la historia del inicio de su relación con el jugador y su día a día como mamá.

Facebook Twitter Linkedin

"Enamorada de ti y de lo que somos juntos" menciona Geogina en sus redes sociales. Foto: Instagram: @georginagio

“Ese día me tocaba salir a las 5 de la tarde y me llamó un compañero a que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos, inmediatamente me sentí nerviosa y atraída por él”, comenta la empresaria sobre el inicio de su relación.

(Le puede interesar: Georgina Rodríguez podría ser multada por no respetar la ley de vestimenta).

La influencer ha hecho público, en una entrevista para la revista 'Sportweek', el lugar donde el jugador tiene prohibido entrar en su casa: se trata de la cocina. Georgina considera que el extenuante trabajo en los entrenamientos y el rendimiento en los partidos de Cristiano lo libran de ocuparse de las tareas del hogar.

Por otra parte, Georgina enfatizó el buen papel que cumple Cristiano Ronaldo como papá y el poco trabajo que se requiere de él en el hogar. La empresaria comentó: “¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una lamparita a casi seis metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia”.

La familia vive actualmente en Arabia Saudita debido a la firma del contrato de Cristiano Ronaldo con el equipo Al-Nassr desde el 30 de diciembre de 2022, fecha cuando se oficializó su fichaje.

Más noticias EL TIEMPO

Georgina Rodríguez publica fotos con Cristiano Ronaldo, tras rumores de ruptura

Hermana de Georgina Rodríguez dice que no tiene 'ni un peso': vive entre goteras

Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala apoyan a damnificados de terremotos en Turquía

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS