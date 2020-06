Con un simio: repudio a mensaje de ‘apoyo’ de modelo por caso Floyd

El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis (EE. UU.) ha provocado una ola de rechazo, no sólo en EE. UU., sino en países de todo el mundo. El movimiento #BlackLivesMatter (Las vidas negras importan) ha trascendido fronteras y ha recibido apoyo de distintas figuras de todas partes del planeta.

Recientemente, Liz Solari, una actriz y modelo argentina, despertó una gran polémica por una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. Aunque su intención era mostrar solidaridad con las protestas que se están llevando a cabo en cientos de ciudades, la forma en la que se expresó no les cayó en gracia a los usuarios de redes sociales.



"Cuando el humano recuerda que su esencia es espíritu, que un cuerpo es un instrumento más allá de su forma o color, naturalmente se eleva sobre aquellos prejuicios adquiridos y construidos en su ignorancia, en su olvido", decía la publicación que hizo Solari.

Sin embargo, la foto con la que ilustró su mensaje en Instagram fue tildada de racista: en ella aparecía la mano de un ser humano sosteniendo los dedos de la mano de un simio.



La mujer, al darse cuenta de su error, borró la publicación, que había recibido todo tipo de comentarios de gente indignada. Más tarde, subió una única foto, con la mano de una persona afro y una mano de una persona blanca. Pero esta vez, desactivó los comentarios.

Foto: Captura de pantalla de @lizsolari en Instagram

"Para los que no entendieron y se apuran a juzgar y violentar con sus palabras, hablaba de la unión más allá de racismo y del especismo. Dos formas de discriminacion inaceptables. La violencia en mis redes no es bienvenida", dijo la modelo.



Sin embargo, y aun después de cambiar la foto, los señalamientos hacia sus dos publicaciones inundaron las redes sociales. Las críticas de los usuarios iban desde la indignación hasta la burla: "Liz Solari condenó el racismo, pero ilustró su estado con la foto de una mano humana blanca tomada de la mano de un mono", "No puedo parar de reir con lo de Liz Solari y el mono", decían algunos comentarios.

Asimismo, otros artistas han recibido críticas por las publicaciones y las declaraciones que han hecho en medio de la indignación mundial por el caso de George Floyd.



Tal fue el caso de la cantante de reguetón Karol G, quien publicó la foto de su perro, tratando de hacer una metáfora en contra del racismo. Junto a la imagen comentó: "El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos. #BlackLivesMatter".

Por su parte, la vocalista de la agrupación Chocquibtown, Gloria Emilse Martínez, también conocida como Goyo, le hizo una dura réplica a Karol G. Aseguró que sus mensajes "son ejemplo de cómo alguien que hace música y videos con factura afrodescendiente, con ídolos negros, no tiene claro lo que es racismo, ni discriminación, ni la importancia de las razas".



Entretanto, Karol G, al igual que Solari, hizo una nueva publicación en la que se disculpó por sus declaraciones anteriores. "Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo", explicó finalmente la cantante.

