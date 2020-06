Famosos colombianos que apoyan protestas por asesinato de George Floyd

Instagram: @mabellaranews

La periodista y presentadora, Mábel Lara, manifestó su rechazo en contra de la discriminación racial y de la vulneración de los derechos humanos. En su cuenta de Instagram expresó lo que sintió cuando se enteró del asesinato de George Floyd a manos de un policía.



"He llorado mucho con esta historia. Pienso en mis hijos, en mis sobrinos, en los hijos de mis amigas que tienen su ascendencia africana y en los latinos que son vistos como parias en el exterior. Me duele la humanidad, me duele la brutalidad policial y la indiferencia. Muchos me han escrito que eso es Estados Unidos, que esos son los supremacistas blancos, pero en un país como el nuestro también pasan los abusos y los ataques discriminatorios", escribió la periodista.



Lara se ha destacado por participar y demostrar gran interés en las actividades sociales que benefician y apoyan a las comunidades más vulnerables en Colombia.