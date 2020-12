Por perder 12 kg para un papel, George Clooney estuvo hospitalizado

El actor George Clooney (59 años) fue hospitalizado pocos días antes de iniciar el rodaje de 'Cielo de medianoche', la película que dirigió y protagonizó para Netflix.



Para la cinta, en la que interpreta a un astrónomo solitario en la Antártida, tuvo que perder casi 12 kilogramos.



"Creo que estaba intentando perder peso muy rápido y no estaba cuidando de mí mismo", dijo el estadounidense en entrevista con el tabloide británico 'The Mirror', el medio que dio a conocer la noticia.



Los síntomas de que algo andaba mal empezaron cuatro días antes de que estuviera programado viajar a la Antártica para iniciar la producción del filme. En ese momento, Clooney tuvo que ser trasladado al hospital por dolores estomacales.



Ya allí fue diagnosticado con pancreatitis, una enfermedad en la que se inflama el páncreas (un órgano que ayuda a regular la forma en que el cuerpo procesa la glucosa) y puede ser mortal si se presentan complicaciones.

Duró varios días internado, pero el cronograma de la cinta no dio espera. Al poco tiempo, se reunió con los otros protagonistas, los británicos Felicity Jones y David Oyelowo.



Las primeras escenas fueron grabadas en un glaciar de Finlandia. "Me tomó algunas semanas mejorar y como director no es tan fácil porque necesitas energía", dijo Clooney a 'The Mirror'.



Pero ese no fue su único "sacrificio". Tuvo que dejarse crecer la barba, una decisión que no le gustó a su esposa Amal, de 42 años, con quien se veía por videollamadas.

George Clooney y su esposa, Amal. La pareja tiene mellizos de tres años. Foto: AFP

A pesar de no sentirse completamente bien al principio, lo motivó que para él ese proyecto ha sido "el más grande que he hecho".



Una afirmación sorprendente, si se tiene en cuenta que ha actuado en más de 30 películas ('La gran estafa', 'Syriana' , 'Amor sin escalas', etc.) y ha dirigido otras seis, de las cuales destaca 'Buenas noches y buena suerte', por la cual fue nominado en 2006 a un premio Óscar en la categoría de Mejor dirección.



'Cielo de medianoche' representa el regreso actoral de Clooney desde 2016, cuando participó en 'Money monster'. El estreno de la película fue el 9 de diciembre, de manera virtual, y se podrá ver en Netflix desde el día 23.



Sobre la trama, Clooney dijo, en una charla con la actriz Cate Blanchett, que "esta película es una meditación. Hay un par de escenas que tienen acción, pero en general es una meditación sobre lo que somos capaces de hacer y de la lucha por sobrevivir".

THE MIDNIGHT SKY starring George Clooney | Official Trailer | Netflix Vea aquí el tráiler de 'Cielo de medianoche'.

Tendencias EL TIEMPO