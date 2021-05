George Clooney: galán de Hollywood y activista

Además de su trabajo como actor, el galán de Hollywood se ha embarcado en la defensa de diferentes causas y es padre de dos niños junto con la abogada Amal Alamuddin.

George Timothy Clooney nació en Kentucky (Estados Unidos) el 6 de mayo de 1961. El actor no fue el primer miembro de su familia en dedicarse al mundo del espectáculo. Su padre, Nick Clooney, ejercía como periodista y presentador de televisión. Su tía, Rosemary Clooney, fue una cantante y actriz conocida.

Una familia bajo los focos

“Éramos famosos, siempre estuvimos bajo ese cristal”, dijo el actor a The Hollywood Reporter en 2012. “Pude ver con Rosemary lo mal que podía ir, financieramente, su carrera, todos los tropiezos y luego el regreso, y también pude entender esa versión de vivir en el ojo público durante un periodo de tiempo tan largo. Probablemente no hubiese nadie mejor preparado para la fama que yo”, indicaba también en la entrevista.



En ocasiones, Nina, la madre del actor, aparecía en su programa en verano y, cuando no podían pagar una niñera para George y su hermana, toda la familia iba junta al estudio, según publicó Esquire en 2014.



El propio Clooney hizo sus primeros pinitos con su padre. “Todo suena muy glamuroso”, dijo al medio, “pero a principios de los años setenta, mi papá ganaba 9.000 dólares al año”. La carrera de su padre les llevó a diferentes lugares y los ingresos estables no siempre los acompañaban.



Su tía Rosemary, por otro lado, estaba más cerca de las luces y el encanto de Beverly Hills. Su primer marido, José Ferrer, ganó un Óscar por su interpretación en Cyrano de Bergerac y vivían en el lugar donde viven las estrellas.



Las aspiraciones profesionales de Clooney, al principio, estaban lejos de los focos. De pequeño quería ser jugador de béisbol, incluso llegó a probar para los Cincinnati Reds un año antes de cumplir la mayoría de edad, pero acabó estudiando periodismo televisivo en la Northern Kentucky University.



Clooney abandonó los estudios antes y puso rumbo a Los Ángeles con 21 años. “Cuando decidí mudarme a LA para intentar ser actor, mi padre realmente se me vino encima. Lo recuerdo diciendo ‘¡estás renunciando a tu educación!’ ”, contó a The Guardian.

El doctor Doug Ross

Los dos primeros años transcurrieron sin grandes avances, pero en 1984 consiguió su primer papel importante en la comedia de situación ER, al que siguieron otros en The Facts of Life o Roseanne.



En 1994, aterrizó en el papel que marcó un punto de inflexión en su carrera, el del doctor Doug Ross en la serie de la NBC, Urgencias. “Día de Acción de Gracias, yo iba caminado por Nueva York con mi amigo Ben y un tipo dice: ‘¡Hey, George!’. Me habían reconocido antes, pero siempre por el nombre de mi personaje. Pero el tipo se sabía mi nombre. Recuerdo que Benny me miró y dijo: ‘Acabas de hacerte famoso’. Y yo estaba diciéndome: ‘¡Me hice famoso!’. Fue emocionante”, relató Clooney a Esquire.



En cine, el actor figuró en carteles como From Dusk Till Dawn, de 1996, y también en la criticada Batman and Robin, del mismo año. “Aprendí que si te van a hacer responsable de una película en lugar de ser solo un actor que aparece en ella, es mejor que elijas mejores películas”, comentó a The Guardian el año pasado.



Clooney cuenta en su filmografía con títulos como Oh, Brother, Where Art Thou, de los hermanos Coen, de 2000, y Confessions of a Dangerous Mind, de 2002. En 2006, Clooney recibió un Óscar a mejor actor de reparto por su papel de agente de la CIA en Syriana.



Al Óscar le siguieron cintas como Michael Clayton, de 2007; The Descendants, de 2011, o Gravity, de 2013. Su último trabajo hasta la fecha es The Midnight Sky, que dirigió y protagonizó y se estrenó en 2020 en la plataforma Netflix.

Amor y filantropía

Además de por su trabajo en la pantalla, Clooney es conocido por su activismo. “Crecí en una generación en la que todas las personas que nos importaban estaban siendo asesinadas, desde Martin Luther King hasta Bobby y Jack Kennedy, Malcolm X y Medgar Evers. Y todas estas cosas que importaban estaban sucediendo: los derechos de las mujeres, los derechos civiles y el movimiento anti-Vietnam (protestas contra la guerra)”, comentó el actor a la revista People en 2020.



El año pasado, junto con su mujer, Alamuddin, donó 500.000 dólares a la Equal Justice Initiative a raíz del asesinato de George Floyd, y destinó un millón de dólares para la lucha contra la covid-19, además de dar apoyo a diferentes organizaciones tras la explosión en Beirut.



Los dos crearon, en 2016, la Clooney Foundation for Justice, que aboga por la justicia a través de la rendición de cuentas por abusos de los derechos humanos en el mundo.

Clooney y Alamuddin, quien adquirió el apellido del actor, se conocieron en julio de 2013 en la ciudad de Como (Italia). “Pensé que era hermosa y pensé que era divertida y obviamente inteligente”, dijo él a The Hollywood Reporter en 2017.



En septiembre de 2014, la pareja se casó en Venecia (Italia). Tres años después nacieron sus mellizos, Ella y Alexander. “Nunca lo planeamos. No hablamos de eso hasta después de casarnos, lo que resulta gracioso”, comentó el actor.



