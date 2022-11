La modelo Génesis Aleska mantiene los ojos puestos por parte de los fanáticos del cantante Nicky Jam luego de que se difundieran videos en los que aparece junto a una supuesta santera. A la venezolana se le ve pidiéndole a la mujer que intermediara para que su relación con el intérprete de ‘Travesuras’ continuara.

“Que Nick Rivera Caminero (nombre de pila del artista) solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir. (…) Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a la mujer.

“Vas a agarrar tu orine en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve”, sentenció la señalada santera en otro apartado.



Sin embargo, desde hace varios meses la pareja se separó. Así que no se tiene certeza de cuándo fueron grabados los videos y si en realidad se trataría de un ‘amarre’.

"Nicky Jam", cantante puertorriqueño



Es tendencia por rumores de que su expareja, la modelo venezolana Aleska Génesis, le estaba haciendo brujería.



Según rumores, la bruja le dijo que debía ponerle 4 gotas de su orine en el desayuno todos los días.pic.twitter.com/ckEdFRKxlC — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 7, 2022

“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM (mensaje directo). Dios es todo”, escribió el reguetonero tras conocerse los metrajes en redes sociales, pues internautas se preguntaban si él estaría en perfectas condiciones de salud.



En cambio, Aleska dijo en su cuenta de Instagram que “todos cometemos errores”, pero lo importante era “aprender de ellos”.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera. (…) Esto solo me enseña una sola cosa, que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”, afirmó.

Pese a su escueto pronunciamiento, la también influenciadora publicó un video con tono promocional en el que se aplica labial. “¿Está bueno el chisme? Piensan que soy loca, bruja, mala. Pero va a estar mejor porque van a conocer a la verdadera mala”, anunció.

¿Brujería a Yatra y Maluma?

Génesis Aleska ha forjado una carrera como imagen de distintas marcas. Es común verla en pasarelas alrededor del mundo y ‘codeándose’ con muchas personalidades, entre ellos los latinos. De hecho, en un pasado se rumoró que tuvo una relación con los colombianos Sebastián Yatra y Maluma.

Entre sus parejas anteriores está Miguel Mawad, cuya relación no terminó bien, pues tienen un pleito en los estrados judiciales debido a que él la denunció por agresión y acoso. Al divulgar las supuestas prácticas de la modelo con una santera, el empresario venezolano ha dicho que tiene pruebas de más actos exotéricos con otras personas de la industria.

“No solo practico brujería conmigo y NJ (Nicky Jam), también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R. Borgio, Larry Blag, su mamá y su novia”, expresó por medio de redes sociales.



Mawad aseguró que a sus dos hijos, de diez y nueve años, asimismo les hicieron brujería. Enfatizó que todo “legítimo y verdadero”, aunque deja el tema “al criterio de cada quien”.

“Hay gente que es mala de alma, de convicción y de corazón; y después están ellas”, concluyó sin entregar más detalles de sus fuertes acusaciones. Así que se espera una respuesta de la venezolana tras su anunciado video en redes.

Las señaladas víctimas de estos actos no se han referido al escándalo.

