Colombia se prepara para recibir a uno de los mejores grupos de rock de los setenta, la banda legendaria Kiss, con Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer quienes estarán presentes, junto con otras cinco bandas de reconocimiento internacional, en el estadio El Campín, en el concierto ‘Monsters of rock’ este sábado 15 de abril.



Kiss viene de presentarse con su tour ‘End of the road’, en Manaos, Brasil, para luego trasladarse a Bogotá y dar su esperado show.



Sin embargo, en el concierto del pasado 12 de abril en la ciudad brasileña, la banda se encontraba interpretando uno de sus éxitos y al terminar Gene Simmons tuvo un problema de salud.

El bajista tuvo que sentarse y tomar un poco de agua, lo que preocupó a sus compañeros y al público asistente, como muestra un video publicado por un usuario en Twitter.

Durante show do Kiss em Manaus, o baixista Gene Simmons passou mal em meio ao forte calor que fazia na Arena da Amazônia. Ele precisou de oxigênio. A apresentação precisou ser interrompida por alguns instantes e foi retomada sob muitos aplausos dos fãs. pic.twitter.com/Njju7WzhIs — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) April 13, 2023

Este percance de salud ocurre solo días antes de su presentación en Bogotá y según ‘Kiss manía’, la cuenta de Instagram de fanáticos de este grupo, el malestar se debió a las altas temperaturas de la ciudad y al traje que lleva en los conciertos que pesa alrededor de 30 kilos.



A esto se le suma que, a pesar de que ha demostrado ser un hombre fuerte, el bajista ya cuenta con 73 años de edad.



Hasta el momento la banda no se ha pronunciado al respecto, por lo que los asistentes a sus próximos conciertos no tendrían que preocuparse.



Este impasse hace recordar la caída que Gene sufrió en el escenario en Bozeman Montana en 2016, cuando interpretaba ‘Rock and Roll all night’, debido al peso del traje y el de su instrumento. En ese momento dio unos pasos atrás y cayó.



Aparte de ‘Monsters of rock’, vienen más fechas para este grupo, que repite en Brasil, en ciudades como Brasilia y São Paulo, además de países como Argentina, Chile y culminará su gira de despedida en el Madison Square Garden, el 2 de diciembre de este 2023.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Distrito anunció los eventos culturales y deportivos del 2023 en Bogotá

Día Internacional del Beso: ¿por qué se celebra el 13 de abril? Aquí la historia

¿La casa de Shakira y Piqué en Barcelona estaría en venta o arriendo?