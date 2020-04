Gemelos mueren con 100 años de diferencia por culpa de dos pandemias

Las crisis sanitarias que han azotado al mundo con el pasar de los años han causado la muerte de millones de personas. Los niños y jóvenes son los que más se ven vulnerados ante estas pandemias. Un hecho curioso, pero lamentable, es el que reportó una familia por el fallecimiento de unos gemelos, pero, atención, sus muertes se dieron con 100 años de diferencia.

Se trata de los hermanos estadounidenses Philip y Samuel Kahn, quienes nacieron el 15 de diciembre del año 1919, en Nueva York.



A sus pocos meses de vida, tuvieron que enfrentarse a la pandemia de la gripe española, que azotó al mundo de 1918 a 1920.

Mi abuelo me habló durante toda su vida de su hermano gemelo, Samuel FACEBOOK

TWITTER

La gripe española cobró la vida de más de 50 millones de personas, entre ellos, Samuel, quien falleció cuando era apenas un recién nacido.



En ese tiempo, los médicos no alcanzaron a salvar la vida del bebé. Philip sobrevivió a esta crisis y continuó su vida, pero con el dolor de no haber conocido a su hermano.



Se convirtió en militar y pasó a formar parte del Cuerpo Aéreo del Ejercito de EE. UU.: luchó durante la Segunda Guerra Mundial y fue un militar destacado.



(Le puede interesar: Brad Pitt parodia los remedios de Trump contra el coronavirus)



“Mi abuelo me habló durante toda su vida de su hermano gemelo, Samuel. Saber que tenía un gemelo que en última instancia nunca llegó a conocer debido a una pandemia realmente lo afectó”, así lo contó nieto de Philip, en una entrevista realizada por la cadena 'CBS'.



El hombre relató que su abuelo padeció depresión por muchos años, debido a la muerte de su hermano, y también que estuvo a punto de morir en la batalla de Iwo Jima, combate de la Segunda Guerra Mundial.

Su hermano había muerto de la gripe española y él, lamentablemente, murió de coronavirus FACEBOOK

TWITTER

El pasado 17 de abril, Philip falleció en Nueva York, a causa del nuevo coronavirus. Aunque presentaba algunos síntomas, no creyeron que el hombre había adquirido el virus.El día que fue hospitalizado para realízale el respectivo examen, falleció en horas de la tarde.



(Lea también: Coronavirus: la mujer, de 107 años, que superó dos pandemias)



Los últimos reportes afirman que el nuevo coronavirus ha contagiado a más de 3,6 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 210.000.



Tendencias EL TIEMPO