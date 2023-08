En la era digital, las redes sociales, como Tiktok, se han convertido en un escenario sin igual para que las personas compartan sus pensamientos y experiencias.



Este fue el caso de los gemelos que contaron algunas peculiaridades sobre su vida como hermanos idénticos. Las experiencias que comparten desde que nacieron van desde sus travesuras, hasta los momentos en los que sienten cómo está el otro.

En la cuenta @famde3ygemelosq de la plataforma de videos cortos, estos dos jóvenes han respondido ante algunas dudas sobre cómo se siente tener a alguien igual a ellos.



Una de las preguntas se refería a si ellos sentían lo mismo siendo gemelos, o si sabían cuando algo les iba a pasar, a lo que respondieron que sí. Explicaron que sienten la angustia del otro, así como cuando se van a enfermar.

Otra duda que despertó la curiosidad de muchos internautas era si se habían hecho pasar alguna vez por el otro y dijeron: "sí, en la primaria, la secundaria y la prepa".



Después hablaron sobre cosas específicas que les habían pasado compartiendo los mismos genes, diciendo que si a uno le aparecía algo, le sucedía pronto al otro: "Yo me enchuequé este diente y a Alex ya se le enchuecó".

En lo que respecta a sus relaciones, los jóvenes revelaron que no han intercambiado ni hecho nada con sus parejas. Sin embargo, uno de los hermanos compartió que la novia de su gemelo lo confundió en una ocasión e incluso intentó besarle.



Contaron que en otro incidente a uno de ellos le terminaron después de 'ser visto besando a otra chica'. "En la secundaria, me terminaron porque la chica vio a mi hermano en el parque besando a una morrilla", explicó el joven.

En otro video cuentan algunas dudas comunes sobre ellos, les preguntan si son gemelos, o que si son del mismo papá. Ante estas, los internautas aclararon que sienten en el otro no es en todos los casos, ni de la misma manera.



"Yo no sentí como tal el tatuaje, pero sí sentí comezón cuando se estaba curando", dijeron respecto a un diseño que se había realizado uno de ellos, pero el otro no.

Tampoco sienten los músculos de la otra persona cuando van al gimnasio, pero sí los dolores de cabeza, "tiene que quitárselo a la fuerza, porque si no se lo pasa uno al otro".



Ambos videos cuentan con un alto número de vistas, el más antiguo tiene alrededor de 1.6 millones y el otro casi 200 mil. Juntos suman casi 200 mil 'me gusta' y han sido guardados en las cuentas de otros usuarios, más de 10 mil veces.

