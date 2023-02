Las gemelas Anna y Lucy Decinque, de 35 años, comparten mucho más que solo su apariencia.



Estas australianas han decidido tener una vida casi idéntica: vistiendo igual y también actuando de la misma manera. Incluso, se han enamorado de la misma persona, hasta el punto de intentar quedar embarazadas al mismo tiempo.

El caso está siendo mostrado en el programa ‘Extreme Sisters’, en el que ambas explicaron que, a pesar de que su intención no es que los niños sean iguales, sí pretenden criarlos juntos y al tiempo.



“No podemos vivir la una sin la otra, no podemos estar separadas; si es posible, nos gustaría estar embarazadas juntas”, dijo Anna.



Las dos mujeres están con Ben, desde hace 11 años y algo curioso es que él también es un gemelo.



El comportamiento de las hermanas es considerado como extraño y es que, de acuerdo con una entrevista para ‘New York Post’, se consideran como una sola persona, por lo que nunca pueden estar separadas. Tanto así que cuando una va al baño la otra la acompaña y esto mismo ocurre cuando se duchan.



Otro detalle de su relación es que Ben Byrne les propuso matrimonio durante el final de temporada de la primera temporada de ‘Extreme Sisters’.



"No hay celos en la relación. Si Ben besó a Anna, me besará a mí. No importa quién vaya primero", aseguraron a ‘The Sun’.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS