Las actrices que han hecho de gatúbela a lo largo de la historia

20th Television

Julie Newmar



Esta actriz, cantante y bailarina estadounidense nació el 16 de agosto de 1933 en Los Ángeles y es reconocida por ser la primera en interpretar a Gatúbela, para la serie de televisión Batman de 1966, personaje que dio vida hasta el año 1969. Newmar, nació el 16 de agosto de 1933 en Los Ángeles, desde pequeña se interesó por las artes, tomo clases de piano, danzas y ballet clásico, talento que la llevó a ser bailarina de la Ópera de Los Ángeles cuando era una adolescente.



Sus primeras apariciones en pantalla fueron como bailarina para películas como 'Slaves of Babylon' y 'Serpent of the Nile' además, debutó en Broadway en 1955 con el musical 'Silk Stockings'. Desde entonces participó en diferentes obras de teatro, seriados y películas. Actualmente la artista está retirada de la actuación y su más reciente aparición la hizo en 2018 para la revista a&u, donde habló sobre su trabajo en la lucha contra el SIDA.