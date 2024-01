Gatos: lo que debe saber antes de adoptar un felino

Familias y personas en general deciden en algún momento adoptar una mascota, para complementar su familia o porque haga parte de sus días.



Antes de tomar esta decisión, debe saber que esto implica una responsabilidad de al menos 15 años, en los cuales debe hacerse cargo de comida, techo, servicio veterinario, entre otros, si quiere darle una vida cómoda y feliz.



En el caso de los gatos, debe saber que estos animales tienen un carácter particular, independiente y curioso.



Les gustan los lugares altos, las cajas o sitios en donde puedan mantenerse seguros y estar siempre limpios.

Por eso, debe tener claro las necesidades que tienen para proporcionarle un buen lugar de vida, considerando las ventajas y dificultades que se pueden presentar al adoptar un felino.



Los gatos requieren dedicación y tiempo, por lo tanto, no son mascotas para mantener encerradas y sin cuidados, a pesar de que son considerados más independientes que por ejemplo los perros, esto depende de la relación que haya establecido con su dueño.



Si va a pasar uno o dos días fuera de casa, debe dejarle suficiente agua, comida y su arenero limpio para no encontrarse con sorpresas a su regreso, además de sus juguetes preferidos. Si son más los días que estará por fuera, es mejor que le pida a un familiar o amigo que pase a verificar que todo está bien con el gato.



De acuerdo con el portal ‘Cv Faunia’, el gato es una buena compañía en casa, puesto que estos crean una estrecha relación con sus adoptantes, incluso cuando se trata de gatos tímidos, los cuales se adaptan fácilmente a entornos familiares.



Además, en cuanto a los espacios que requieren, se acomodan en pequeños lugares, siempre y cuando se les proporcione algún artefacto en donde pueda rascarse, afilar sus uñas y esconderse, una caja de arena, sus recipientes de agua y comida y algunos juguetes.

Si quiere adoptar un gato, considere la esterilización

Si usted es de las personas que sale constantemente o viaja, y quiere llevar a su gato consigo, puede habituarlo a salir de casa con usted, puesto que no son muy amigos de los exteriores si no están acostumbrados a ello.



Asimismo, tenga en cuenta que como cualquier mascota, los gatos requieren visitas cada cierto tiempo al veterinario, para el tema de desparasitación interna y externa, corte de uñas si no es posible hacerlo en casa, o si requiere algún tipo de cirugía como la de esterilización.



Este tema también es importante abordarlo, puesto que para evitar incomodidades a la hora del celo, muchos adoptantes prefieren esterilizar a sus gatos para evitar que huyan en búsqueda de otros para aparearse, además de lo que implica el celo de la hembra, la cual emite sonidos constantes que para algunos resultan ser molestos.



También, tenga presente que como a los felinos les gustan estar en sitios altos y si usted vive en una casa de varios pisos, debe considerar la instalación de mallas en balcones y ventanas para que estos no salten por ellos y sufran accidentes que hasta les puede costar la vida.



A pesar de que los gatos son mascotas tiernas, a las que constantemente se les quiere 'apapachar', sepa que a muchos de ellos no les agrada estar siendo abrazados y por ello pueden morder y arañar.



De igual forma, de acuerdo con el portal 'Gatos en casa', otro aspecto que debe tener en cuenta a la hora de adoptar un gato es el pelo que estos tienen, puesto que la mayoría de ellos mudan constantemente y este puede quedarse en la ropa y los muebles, lo que para algunas personas es molesto y hasta las produce alergia.



Teniendo en cuenta estos aspectos, puede poner en una balanza si va a tener el tiempo y la disposición para adoptar un felino, el que seguramente le proporcionará todo el amor y el cariño que estos pueden brindar, con ronroneos y caricias diarias.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

