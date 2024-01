Las ocho cosas que más asustan a los gatos: evítelas

Los gatos se caracterizan por dormir mucho, ser felices dentro de cajas de cartón, acicalarse por periodos largos de tiempo, y más acciones que los hacen “adorables” para muchos humanos.

Sin embargo, otros detalles que resaltan de ellos es la independencia, una indiferencia de vez en cuando con sus amos y presentar episodios de intranquilidad con algunos acontecimientos que se den cerca de su territorio.



Por esto, le damos a conocer algunos hechos que llegan a asustar a los gatos y qué puede hacer para ayudarles a retomar la tranquilidad.

¿A qué cosas le temen los gatos?

De acuerdo con el portal web ‘Experto Animal’, son varios los factores que llegan a alterar a un felino doméstico y ponerle los pelos de punta.

Agua

Aunque en redes sociales se pueden ver videos de gatos que no les disgusta dejarse bañar, la mayoría de ellos le temen al agua, por lo que luchan con maullidos, arañazos y toda su fuerza para escapar.



Entre las posibles razones por las que esto se da, podría ser porque los felinos provienen de zonas desérticas del Medio Oriente y, por siglos, no tenían mucho contacto con este líquido, asegura ‘Experto Animal’.



Lo mejor es desde bebés hacerles baños una vez al mes, para que en su adultez no sea una odisea el día de aseo.



Olores

Los gatos tienen el sentido del olfato desarrollado, si llegan a sentir un fuerte olor como el del vinagre, cebolla o gasolina, entrarán en estado de alerta y tratarán de irse del lugar.

Fuerza

Los gatos son muy independientes y, aunque en ocasiones busquen algo de afecto, les molesta que este sea en exceso y más si se emplea la fuerza. Intentarán escapar porque podrían creer que algo trama el humano con su amor.



Se recomienda no asfixiar al animal con tanto cariño.

Personas desconocidas

La casa es el territorio del gato, si una persona extraña llega en cualquier momento podría hacerle sentir que se le está atacando o algo malo sucederá. Seguramente correrá a esconderse en las habitaciones y clósets.



Si una visita llega, lleve al felino a una habitación y proporciónele, cobijas, juguetes, alimento, para que se distraiga mientras el desconocido está en el lugar.

Ruidos fuertes

Si cerca del hogar pasa un vehículo con las bocinas con alto volumen, esto inquietará al gato y correrá a esconderse. Lo mismo puede pasar si el sonido está dentro de la vivienda.

Cambios en la rutina

La marca de alimentos de animales Solla, agrega que “cambios en su día a día van a producir en ellos sensaciones de ansiedad y temor. Asegúrese de darle tiempo a su mascota para acostumbrarse a los nuevos cambios”.



Sorpresas

En redes sociales hay infinidad de videos en los que asustan a los gatos con objetos, sonidos o cualquier otra cosa porque aparentemente parece gracioso, no obstante, esto no es bueno para la salud física y emocional del animal.

Perros

Si no han sido criados juntos, lo más normal es ver como los gatos se asustan al ver un perro y más si es de gran tamaño. Ellos los pueden ver como depredadores que acabarán con su vida.

Recomendaciones si viaja con su mascota

