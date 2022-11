Navidad: la época del año en la cual la familia se reúne, los amigos se reencuentran y, al aparecer, los gatos viven en una constante lucha libre con el árbol que suele estar esperando los regalos del 24 de diciembre.

Los gatos son animales muy curiosos. Se distraen fácilmente porque son capaces de maravillarse con objetos brillantes y coloridos que estimulan sus instintos depredadores. De hecho, según lo que le comentó Mike Delgado, becario postdoctoral en la Escuela de Medicina Veterinaria de UC Davis, a la revista estadounidense ‘Inverse’, “cuando los gatos están en territorio familiar, a menudo quieren investigar algo nuevo. El árbol huele a exterior, por lo que hay mucho que investigar”.



Básicamente, las decoraciones pueden convertirse en un gran parque de atracciones para estos intrépidos animales. Sin embargo, a pesar de que puedan llegar a verse muy tiernos y fotogénicos, al final esto puede ser peligroso tanto como para su mascota, como para quienes están a su alrededor.

Un capricho peligroso

Esta actividad que puede llegar a ser bastante divertida para su gato, al final puede terminar en una tragedia si no se hace algo al respecto.

Los gatos son por naturaleza animales muy curiosos. Foto: iStock

Antes que nada hay que aclarar que la mayoría de los peligros que existen con respecto al árbol navideño radican en los objetos que hay en él, más no en el árbol en sí, siempre y cuando este sea sintético.



Según la organización inglesa Blue Cross (Cruz azul), los aceites producidos por algunos pinos de Navidad reales también son levemente tóxicos si se consumen y causan una irritación menor en la boca y el estómago de una mascota. Cabe resaltar que esta asociación benéfica es reconocida en Inglaterra por su trabajo con mascotas abandonadas o en situaciones de salud complicadas.

A los felinos les gusta jugar entre las ramas de los árboles. Foto: iStock

En segundo lugar, las luces y otras decoraciones que se enchufan en un tomacorriente de pared son un peligro de incendio y descarga eléctrica. Esos cables que atraviesan el árbol, son muy atractivos para los felinos, pues generalmente les gusta masticar la recubierta de goma que tienen.



Por otro lado, está el riesgo latente de que se puedan clavar alguna punta afilada o clavo que haga parte de los adornos navideños. Estos podrían enterrarse en su paladar o lengua, o en el peor de los casos, podría asfixiarse en caso de que se lo tragara.

Es muy común que los gatos se vean atraídos por las decoraciones navideñas. Foto: iStock

Incluso si esto no llegase a suceder, pero de igual manera se comen un adorno u objeto similar, podrían experimentar molestias gastrointestinales y, en casos graves, pueden tener una punción interna o un bloqueo que requiera una cirugía de emergencia.



Pero no se preocupe, la prevención es la mejor solución y por eso le traemos algunos consejos para mantener a salvo su gato durante las festividades.

Asegure su árbol

La decoración de los árboles es uno de los atractivos más grandes para los carros. Foto: iStock

A los gatos les encanta saltar en los árboles, jugar dentro de ellos y escabullirse entre las ramas. Por esto mismo, se recomienda asegurarlo para que este no se caiga y pueda ocasionar un accidente.



Para ello hay varias opciones. Por ejemplo, la organización sin ánimo de lucro Peta dice en su página oficial que puede ajustarlo a la pared con un alambre. Según ellos, puede tomar la punta y la base para mantenerlo contra el muro.



Aun así, existe otra forma más práctica para hacerlo. Blue Cross enfatiza en que tener un buen soporte en la base podría ser de ayuda para evitar volcamientos.



Esto puede hacerse comprando un apoyo comercial -los cuales son bases amplias con varias patas de soporte- o poniendo algo muy pesado que evite que se mueva.

Rocíe el árbol con olores cítricos

Los gatos tienen preferencias olfativas muy definidas, debido a que este sentido lo tienen mucho más desarrollado en comparación con los humanos.



En un estudio realizado por el Departamento de Veterinaria de la Universidad de Óregon, la doctora Alexandra Behnke destaca que hay varios estudios académicos que han demostrado que el olfato juega un papel importante en el desarrollo y el comportamiento social de los gatos debido a su sensibilidad, pues tienen casi cuarenta veces más células sensibles al olor que las que posee la nariz humana.

Olores como el del limón o la naranja suelen incomodar a los gatos. Foto: iStock

Eso de alguna forma explicaría el por qué no toleran los olores cítricos. Al ser esencias fuertes y penetrantes, los felinos tienden a alejarse de ellas. Por esto mismo, una técnica para mantener alejada a tu mascota del árbol navideño sería rociarlo con esencias de limón o naranja.



No obstante, debe tener mucho cuidado, pues los aerosoles pueden causar irritación respiratoria en gatos sensibles, como los gatos asmáticos. También es importante volver a aplicar regularmente. No se deje llevar por una falsa sensación de seguridad después de una aplicación.

Ordene y proteja los cables

Si usa luces, asegúrese de cubrir los cables expuestos que van al árbol con tubos de plástico o cartón. Lo ideal es que no tengan un fácil acceso a las tomas eléctricas ni a los tumultos de cables que suelen estar contra la pared.

Si su gato muerde los cables, podría llegar a quemarse o causar un cortocircuito. Foto: iStock



Si su gato muerde un cable, no sólo podría causar un cortocircuito, sino que también podría llegar a lastimarse con los cristales rotos o quemarse por el mismo calor de los bombillos.



Además, se recomienda que tanto las luces como las decoraciones sean puestas en la parte superior de este. Como se dijo anteriormente, un árbol navideño es prácticamente un juguete gigante. Ver bolas y guirnaldas de colores colgando podría ser una tentación muy grande.



Es importante mantener dichos objetos fuera del alcance de las patas juguetonas en todo momento, incluso cuando llegue la hora de poner y repartir los regalos. Cuando sea el día o la noche especial, lo ideal es estar siempre allí, atento a lo que el felino podría llegar a hacer.

‘Defienda’ al árbol



Podrá sonar gracioso, pero al proteger su árbol podría estar también salvando a su gato. Uno de los trucos que se puede encontrar en internet es decorar o rodear el árbol con papel aluminio.



La sensación que este material causa en las patas de los felinos es incómoda, además no les gusta el sonido del papel de aluminio en general, por tal razón tienden a evitarlo.

Un comportamiento muy común de los gatos es que mastiquen las ramas de los árboles de Navidad. Foto: iStock

Sin embargo, si hacer una falda plateada no es de su gusto, también puede optar por armar el arbolito lejos de mesas, sillas o soportes que puedan ayudarle al gato a trepar más alto. Además, en los últimos años se popularizó la idea de hacer una cerca alrededor del mismo, moda que puede utilizar para mantenerlo alejado.



Esta consiste en formar una especie de fortaleza o círculo en la base, con el fin de poner cosas dentro. Aun así, podría funcionar para generar una barrera alrededor.

La educación es esencial

Los gatos son muy juguetones desde pequeños. Por esto es importante educarlos desde una temprana edad. Foto: iStock

A pesar de todo esto, recuerde que educar a su gato podría ahorrarle sustos y tragedias.



El veterinario Carlos Rodríguez, autor del libro 'El encantador de gatos', recomienda que al momento de educar una mascota, el entrenamiento debería basarse en refuerzos positivos.



La mayoría de los gatos responden bien a las recompensas. Estos pueden ser una golosina, un alimento húmedo especial, caricias, elogios verbales, cepillado, jugar con sus objetos favoritos, etc. Use esto a su favor y recompense el comportamiento que desea de su gato.



Puede hacerlo de varias formas. La más sencilla es que, si ve que su felino se va a trepar al árbol o se acerca a él, atráigalo, juegue en otra parte y recompénselo por ello.

