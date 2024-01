Misterio felino revelado: la zona que los gatos odian que les acaricien, según expertos

Los gatos domésticos son apreciados por muchos, debido a que se pueden tener en el hogar sin necesidad de cumplir con muchos requisitos para que se sientan cómodos.

Comederos con agua y alimento, un arenero aseado todos los días, juguetes, cajas de cartón y varios sitios alrededor de la casa para tomar largas siestas, es lo que cualquier felino le solicitaría a sus humanos.



Estos animales llaman la atención de una persona que quiere adoptar una mascota porque se consideran independientes, si el individuo debe salir a trabajar o a realizar cualquier actividad, el gato podrá hacerse cargo de sí mismo, siempre que su amo le deje todo listo para el día.



De la misma manera, son una buena compañía a la hora de querer relajarse en la cama o el sofá, pues a la mayoría de estos animales les gusta acostarse cerca y brindar compañía.

Algunos gatos prefieren no ser acariciados o besados. Foto: iStock

Sin embargo, algo que los dueños de gatos no ignoran es que a ellos no les gusta el exceso de cariño como las caricias y los besos.



Ante una situación que les llegue a molestar optarán por retirarse del lugar, e incluso, atacar con arañazos, mordeduras, o solo esponjarse y hacer sonidos de enojo.



¿En qué lugar detestan los gatos ser acariciados?

Experto Animal, sitio web hecho por veterinarios, expone que el momento de caricias debe ser iniciado y finalizado por el mismo gato, en ningún momento se le debe sorprender u obligar y mucho menos castigar por no permitir esta acción, pues se le generará una situación de estrés.



En la misma página de internet se destaca que hay zonas que sí se pueden tocar, pero otras que se deben evitar, porque esto incomodaría al felino y lo podría llevar a tener una conducta agresiva.

La barriga, la cola, las patas o las almohadillas son partes no agradables, por lo que se recomienda evitarlas.



No obstante, esta regla no es definitiva para todos los gatos, algunos sí podrían disfrutar de caricias suaves en esas áreas, como otros que en definitiva no les gusta que les toquen ninguna parte de su cuerpo.



En Experto Animal, también se resaltan algunos beneficios de acariciar gatos para la salud de una persona como: el reducir en un 30 por ciento el riesgo de un ataque al corazón y mejorar el estado de ánimo disminuyendo la ansiedad.



Dos cafés en Bogotá para conocer gatos

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

