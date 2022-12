Hoy en día las mascotas se han vuelto parte de la familia, por esta razón sus dueños crean diferentes formas para comunicarse con ellos. Recientemente se ha vuelto viral los tableros analógicos o digitales que tienen un grupo de botones que al pulsarlos suenan palabras o frases pregrabadas que expresan sentimientos o deseos.

En TikTok se ha vuelto viral un gato llamado Kyo, que es capaz de ‘hablar’ con sus dueños a través de botones. Este pequeño felino es capaz de decirle a sus dueños si quiere comida, jugar o si algo le disgusta.



Sus dueños son Lila Engelman y su pareja, Austin, son de Santa Clara, California, Estados Unidos, y durante años se han dedicado a adiestrar a Kyo para que sea capaz de comunicarse con ellos.



Desde que Kyo tenía ocho semanas, sus dueños le enseñaron a hablar con los botones de voz. Cuando fue creciendo los fue utilizando con mayor frecuencia, incluso, mostró un interés especial en las malas palabras, lo cual se evidencia en la mayoría de los videos.



“A Kyo le encanta expresar su frustración con nosotros con el botón 'Mad' ('loco'). Pero también pulsa los botones necesarios cuando quiere jugar o ser alimentado”, comentó Lila en un video.



La cuenta de TikTok de este felino tiene más de 170 mil seguidores y en algunos de sus videos ha llegado acumular más de 3 millones de reproducciones. Los internautas no han dudado en comentar sobre esta situación y la mayoría resaltan lo simpático que es Kyo.



“Ese gato me representa”, “te amo gatito que le gusta comer y decir fakiu”, “Así sería yo de gato”, “mi espíritu animal”, “¿Están seguro que el gato sabe que significa? jajaja”, son algunos de los comentarios de la publicación.



¿Cómo enseñarle a su mascota a hablar con botones?

Este tipo de entrenamientos se han vuelto muy común en redes sociales y para enseñarle a una mascota hacer esto es necesario que el comportamiento del animal sea premiado con recompensas.



Esto requiere de mucha dedicación y paciencia por parte de los dueños, pues van a tenerlo que repetir varias veces todos los días hasta que el animal entienda que presionando el botón obtendrá un beneficio.

