Gato héroe salvó a su dueña de morir en un incendio, mientras dormía

¿Los perros son los mejores amigos de los seres humanos? Sí, probablemente, pero los gatos no se quedan atrás y así quedó demostró gracias a Liosha, quien se convirtió en el héroe de una mujer, de 79 años.

El animal evitó, gracias a su accionar, que su dueña, quien estaba dormida, muriera en un incendio provocado por un corto circuito.

La salvación

Dina Matushkina se encontraba en su apartamento, ubicado en la ciudad rusa de Cheliábinsk, cuando decidió acostarse a dormir. Ya era tarde y necesitaba descansar.



El medio local ‘Ura News’ contó que, en medio de la noche, un corto circuito quemó la nevera y la estufa del hogar y el fuego empezó a expandirse.



Dina, profunda, no se dio cuenta de lo ocurrido, pero Liosha, su gato de 15 años, sí y de inmediato intentó avisarle.



“En medio de mi sueño, sentía que Liosha me empujaba con sus patas y lo escucha maullar muy duro, aunque no podía despertarme”, le dijo la mujer al medio, agregando que, posiblemente, “el monóxido de carbono la tenía somnolienta.



Desesperado, el animal se ‘jugó’ su última carta: mordió con todas sus fuerzas el cuello de su dueña, quien ahí sí pudo ponerse de pie y buscar ayuda.



“Las autoridades comentaron que Dina estuvo a unos minutos de morir por intoxicación y que su gato, realmente, le salvó la vida”, aseveró ‘RT’.

El hollín dañó el pelaje de Liosha, por lo que tuvieron que cortárselo muy bajo

La mascota

Liosha es un gato de raza siberiano común y el incendio no le generó mayores problemas, salvó que tuvo que ser rapado.



“El hollín dañó su pelaje, por lo que tuvieron que cortárselo muy bajo”, manifestó ‘Ura News’.

Así quedó Liosha, tras ser rapado. Foto: Imagen de Evelina Kornienko

Evgenia Ponomareva, nieta de Dina, describió al animal como muy leal y de gran ayuda para su abuela.



“Es un miembro más de la familia, lo queremos mucho”, le afirmó a ‘RT’.



