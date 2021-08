No hay que echarle la culpa a nadie: 'gato mochilero' no fue envenenado

En redes sociales se presentó una gran conmoción tras saber que 'Bella Creación', un gato que acompañaba en sus aventuras a un mochilero colombiano, había muerto.

El pasado 16 de agosto, el mochilero John Galvis fue quien dio la noticia por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook. Dijo que, en ese momento, el gato estaba pasando por un proceso de autopsia para saber la causa de muerte.



En medio del dolor arrojó su hipótesis: dijo que lo habían envenenado.

“Mataron a Bella, por qué tienen que ser tan envidiosos humanos, se acabó, envenenaron a Bella, se fue. Dabas luz, maldi** humanidad, ya no podremos dar la alegría que íbamos a dar hoy. ¿Por qué me quitaron a Bella?. Humanos de mier**”, afirmó visiblemente compungido.



Y es que Galvis estaba casi seguro que se trató de un envenenamiento. Sin embargo, la autopsia arrojó otros resultados. Unos que incluso desconcertaron a los usuarios en redes sociales.



"Bella murió por el ataque de los perros", indicó.

"No era como lo habíamos pensado. No se encontró ninguna sustancia de veneno, ni nada, entonces no hay que echarle la culpa a nadie", dijo.

Jhon y el 'gato mochilero' se volvieron famosos en redes sociales al documentar sus viajes, travesías y aventuras por Sudamérica.



A pesar de que 'Bella' fue rescatada en Barranquilla, en la pandemia se instalaron en Paraguay, donde tenían la mayor parte de sus fanáticos.



Tras realizar varios viajes, fue en ese país en el cual el colombiano encontró el amor y comenzó a formar una familia.

