Gata se hace viral por abrirle la puerta de la casa al dueño sin llaves: 'Cala, abrime'

Las redes sociales se han visto inundadas de miles de videos en los cuales los dueños de gatos muestran las ocurrencias de los felinos en casa y es que estas mascotas prueban en cada ocasión que tienen una inteligencia difícil de igualar.



Este fue el caso de un usuario de TikTok llamado 'Sanjaja', quien publicó un video en el que evidencia un momento de angustia para él, que fue dejar las llaves dentro de su casa y tenía que ingresar a ella.

El hombre tiene en casa dos gatos, uno de ellos es una gatica llamada ‘Cala’, la cual, según el usuario, abre todas las puertas de la casa cuando estas se encuentran cerradas, por lo que no tienen ningún tipo de privacidad.



Sin embargo, en esta ocasión, el hombre requería de esa habilidad de la felina para poder abrir la puerta principal de la casa para poder ingresar a ella con urgencia.



Cala resultó ser la salvadora de este impasse que le sucedió a su dueño, puesto que en el video se observa que él le pide insistentemente que abra la puerta, ya que no encontró otra solución.



“Cala, abrime, dale”, le decía el hombre a la gatica, mientras la observaba por un vidrio que se encontraba a un lado de la puerta.



Seguramente si no pudieran ver el video, no lo creerían, pero Cala pudo abrir la puerta y su dueño pudo ingresar rápidamente a la casa, no sin antes agradecerle a la gatica el gran favor que le hizo.



Entre los comentarios que recibió el video están: "la michi : el día que yo falte no sé qué va a ser de vosotros", "la gata: pasa rey, sentite como en casa", "Sos una genia, se asustó, pensó que hizo algo mal", y muchos otros que resaltaron la acción de la pequeña felina.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

