Por no pasar penas, los seres humanos dejan de hacer cosas que son naturales. Por ejemplo, ir al baño, evitar hacer ruido con la orina, hacer del cuerpo y tirarse un gas, que, por cierto, siempre se ha visto como un acto vergonzoso. Pero ¿por qué?

La timidez ha sobresalido más que la salud y no debería ser así, pues al aguantar los gases lo que provocará son cólicos fuertes debido a que sus intestinos se inflamarán e incluso causarán divertículos en el colon (pequeñas bolas que lo abultan), como lo explica el gastroenterólogo Agustín Balboa en entrevista para el sitio ‘Buenavida’ de ‘El País’.



¿Por qué me dan gases?

Tenga en cuenta que los gases se forman por el tipo de alimentos consumidos como gaseosas, picantes, condimentos, entre otros. Del mismo modo, sucede por el tipo de flora intestinal que tiene y el tamaño del colon, y son totalmente naturales, como lo explica un artículo del medio ‘Milenio’.



Según un reporte de la Clínica Mayo, “la presencia de gas en el sistema digestivo es una parte normal del proceso de digestión”. Asimismo, si tiene sensación de eructar, no debe sentirse mal por reacciones normales de su cuerpo, es sano que lo haga para evitar complicaciones más adelante.

Disminuya el consumo de ácidos, bebidas gaseosas y condimentos, Esto ayudará a reducir la presencia de tantos gases y molestias estomacales. Foto: istock

“Es posible que sienta dolores a causa de los gases si estos están atrapados o no se mueven con facilidad a través del sistema digestivo”, explica un informe de la Clínica Mayo.



Por consiguiente, expulsar entre 13 y 21 gases al día es completamente normal, no tema hacerlo y evite complicaciones de salud, como lo indica un artículo de la revista ‘National Institute of Diabetes and Digestion and Kidney Diseases’.



Si no los expulso, ¿me pasa algo grave?

A mayor frecuencia, mayor daño. Aunque no representa una afección de gravedad para la salud, si existen consecuencias por aguantar los gases y, además, pueden ser muy molestas como las siguientes:



1. Dolor abdominal.

2. Hedor más intenso.

3. Dolor de estómago.

4. Inflamación del abdomen.



Por tanto, retener un gas significa un impedimento para reconocer los síntomas de alguna condición importante. Asimismo, tener cólicos o hinchazón abdominal puede generarse por miles de patologías.

Los gases se forman por el tipo de alimentos consumidos como gaseosas, picantes, condimentos, entre otros. Foto: iStock

Estas son algunas de las afecciones que causan el exceso de flatulencias:



1. Proliferación de bacterias en el intestino delgado.

2. Síndrome de intestino irritable.

3. Reflujo gastroesofágico.

4. Intolerancia a la lactosa, a la fructosa y al gluten.



Por tal motivo, la clínica Mayo explica que hay diferentes síntomas al momento de obstruir la salida de los gases. Por ejemplo:



1. Eructos.

2. Dolor, calambres o una sensación de nudo en el abdomen.

3. Sensación de saciedad o presión en el abdomen (inflamación).

4.Aumento visible del tamaño del abdomen (distensión).



Si al sentir los síntomas mencionados continúa evitando la expulsión de la flatulencia, la situación de salud podrá tornarse más delicada, hasta el punto de causar un dolor de estómago severo, que no lo dejará ni caminar.

Un caso de la vida real

No es un mito, esto sucedió en un caso de la vida real con la influencer brasileña, Vitória de Felice Moraes.



En el presente año la joven, de 21 años, se encontraba compartiendo en el Festival de música ‘Rock in Rio Lisboa’, en Portugal.



En un momento, sintió que su estómago sonaba, pues debía tirarse un pedo. Sin embargo, al estar con su novio sintió incomodidad y timidez, por lo que prefirió no hacerlo. No obstante, no fue la mejor decisión que tomó.

"En el aeropuerto, empecé a sentir un dolor insoportable e incluso me pusieron en una silla de ruedas", contó la joven al diario británico ‘The Sun’. En el hospital la mujer solo dejó liberar los gases y, de inmediato, sintió mejoría.



Los doctores que la atendieron le comentaron que su diagnóstico se trataba de ‘peos atrapados’, por lo que la brasileña usó sus redes sociales para aconsejarle a sus seguidores: “Tírense pedos, es preferible hacerlo a terminar hospital”.

¿Cuándo sé que debo consultar al médico por los dolores causados por gases?

Debe acudir al médico cuando los dolores causados por gases sean persistentes o intensos, pues los gases o los dolores causados por estos, acompañados de otros signos o síntomas, pueden alarmar sobre afecciones más graves.



Así que, asista al hospital en dado caso de presentar los siguientes síntomas adicionales:



1. Heces con sangre.

2. Cambios en la consistencia de las heces.

3. Cambios en la frecuencia de las deposiciones.

4. Pérdida de peso.

5. Estreñimiento o diarrea.

6. Náuseas o vómitos recurrentes o persistentes.



Además, busque atención médica prioritaria si tiene alguno de los siguientes síntomas:



1. Dolor abdominal prolongado.

2. Dolor en el pecho.

