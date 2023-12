Gaseosas: ¿qué efectos tienen estas bebidas en el cuerpo humano? Aquí le contamos

La organización de la Salud (OMS) recomienda tomar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de la gaseosa, una bebida que contiene azúcares añadidos como jarabe, edulcorante, agua carbonatada, entre otros ingredientes.

¿Cuáles son los efectos que tiene estas bebidas en el cuerpo?

Según el doctor Douglas Bettcher, director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, la ingesta de azucares libres, entre ellos las gaseosas y energizantes, son uno de los principales factores de la obesidad y la diabetes en el mundo.



Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que estos productos son la causa de enfermedades renales, hepáticas no alcohólicas y caries dental.

Una gaseosa, refresco, fresco o soda es una bebida hecha a base de agua carbonatada y edulcorantes. Foto: iStock

Además, son asociados como comportamientos no saludables como son fumar, no practicar ejercicio, no llevar una dieta saludable y comer comida rápida con frecuencia.



Los ingredientes de estos productos son por lo general adictivos, por sus propiedades que incluyen conservantes, estabilizantes, emulsionantes, disolventes, edulcorantes y micronutrientes sintéticos, explica la Organización Panamericana de la Salud.

@acquafrescanutricion ¿Sabías que el consumo de gaseosas puede tener un efecto devastador sobre tu salud? ♬ Mysterious Ways - U2

Un estudio publicado en 2019, coordinado por especialistas a Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), detalla la causa de mortalidad referente a estas bebidas.



La investigación reunió datos de más de 450 mil personas de 10 países europeos. Los hallazgos revelaron que las personas que ingerían más de dos vasos de gaseosa a la semana, podía presentar mayores enfermedades a la salud, a diferencia de los que consumían solo un vaso al mes.

Panorama en Colombia

En 2022 Colombia dio un paso importante para regular los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas: el impuesto saludable, una propuesta que busca desincentivar el consumo de estas en el país, al usar un sello frontal de advertencia en cada paquete de papas, jugos de caja y gaseosas.

Las bebidas azucaradas en Colombia tienen un seño de nutrición. Foto: iStock

En un informe de calidad de vida publicado por el DANE en 2012, los departamentos que más consumen bebidas azucaradas son San Andrés con un 88, 7 por ciento; Atlántico, 79,0 por ciento; Arauca, 75, 7 por ciento y Amazonas 74, 4 por ciento.



En el caso de Cundinamarca el estudio reveló que la ingesta de estas es del 55, 9 por ciento y Bogotá de un 54, 2 por ciento.

Entre otros riesgos de tomar excesivamente estas, el Ministerio de Salud y Protección de Colombia señaló que también pueden provocar cáncer endometrio, de ovarios, de mama y de próstata, así como accidentes cardiovasculares, entre otros.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO