Estrella del rock, encarcelado por pedófilo, podría quedar en libertad

Paul Francis Gadd, mejor conocido en la escena del glam rock inglés de los años 70 y 80 como ‘Gary Glitter’, fue sentenciado, en 2015, a 16 años de prisión tras confirmar que incurrió en abuso sexual en contra de varias menores de edad.



En el momento cuando se le dictaminó la medida preventiva él tenía 70 años, por lo tanto, se creía, en principio, que podía durar el resto de sus días en prisión (si se cumplía la sentencia en su totalidad, ‘Glitter’ hubiera recuperado su libertad a los 86 años).



Pero un reciente comunicado de los directivos del centro penitenciario podría cambiar el rumbo del caso.

‘Glitter’, de 76 años en la actualidad, es considerado como un prisionero de “bajo riesgo de daño para el público”, según el director.



En ese sentido, será trasladado a una prisión ‘más cómoda’ y dejará las instalaciones de la sombría The Verne, ubicada en la isla de Portland (Inglaterra).



Según el comunicado, el hombre podría durar tan solo unas semanas en la nueva cárcel. Además, aseguraron que luego de ello tendría una libertad condicional y debería cumplir con un servicio social diario, lo cual reduciría todavía más su pena.



Gary Glitter en 2012. Foto: EFE

Se estima que podría quedar en completa libertad para febrero de 2023.



El anuncio de su repentina liberación conmocionó a la ciudadanía inglesa.



Según ‘The Sun’, hay un gran malestar y un desacuerdo entre las víctimas de los abusos.



Diem, de 26 años, fue una de las menores a quienes el músico agredió. La joven contó al citado medio inglés que a la edad de 10 años fue abusada por ‘Glitter’ en Vietnam.

“Él siempre será un peligro terrible para las niñas. Es aterrador pensar que pronto será libre, a pesar de que está al otro lado del mundo”, declaró.



Ella contó que, actualmente, se desempeña como estilista en una peluquería vietnamita, sin embargo, aún tiene secuelas traumáticas tras la violencia cometida por el cantante.



“Todavía tengo pesadillas sobre lo que me hizo y nunca he podido tener novio por lo que pasó. Estoy demasiado asustada para acercarme a alguien”, concluyó.



Así como Diem, hay cientos de mujeres que temen por la liberación del agresor sexual.



‘The Sun’ explicó que el único que podría detener el procedimiento sería Robert Buckland, el secretario de Justicia de Reino Unido. Sin embargo, no hay señales concretas de su probable intervención en el procedimiento.

Agresiones sexuales

Los delitos sexuales de ‘Glitter’ salieron a la luz 1997. Según ‘The Sun’, en ese entonces fue sorprendido con más 4.000 imágenes de abuso sexual infantil entre sus pertenencias.



Después se supo que huyó a Camboya, sin embargo, ordenaron su salida de ese país tras sospechas sobre presunto abuso infantil.

Incluso estuvo encarcelado durante tres años en Vietnam por delitos sexuales contra dos niñas de diez y once años.



En 2015, y tras su periplo de delitos execrables, fue condenado en Londres por agredir a una niña, de 12 años, después de un concierto efectuado en 1977. También se dijo que intentó violar a una niña de, ocho años, en 1975, y agredió a otra menor, de 13 años, ese mismo año.

