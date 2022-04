Seguramente alguna vez en su vida ha escuchado la canción que, en su versión en español, comienza con “mira qué cosa más linda, más llena de gracia”. Aquí le contamos la historia sobre quién es la muchacha que viene y que pasa con su balanceo.

“Garota de Ipanema” o “The girl from Ipanema” han sido algunos de los nombres que ha recibido la famosa canción que en los 60 recorrió el mundo.



Escrita por un compositor, Antonio Carlos Jobim, y un poeta, Vinicius de Moraes, la canción ha sido interpretada por artistas de alto calibre como Frank Sinatra, Jarabe de Palo, Roberto Carlos, Cher, Ella Fitzgerald, entre otros.



La historia, sin embargo, se remonta a 1962 en un bar llamado Veloso -ahora llamado Garota de Ipanema- en donde Vinicius y Moraes veían pasar por las tardes a una joven que en algunas ocasiones paraba a comprar cigarrillos e, inspirados por su belleza, compusieron la famosa canción.



La chica “de cuerpo dorado, del sol de Ipanema” resultó ser Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, o Helô Pinheiro, una joven que en el momento tenía 17 años y caminaba regularmente hacia las playas de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil, y llamó la atención de los compositores.

(Le puede interesar: Carla Giraldo dice que no le interesa conocer a sus padres biológicos).

La historia de la canción entonces no es más que un amor platónico, una admiración desde lejos que Vinicius y Moraes sintieron al verla pasar y convirtieron en melodía que, al comienzo, fue llamada ‘Menina que passa’ -chica que pasa- y fue registrada en audio por primera vez el 1 de agosto de 1962.



‘Garota de Ipanema’ no tardó en ser escuchada por productores americanos como Creed Taylor, quien decidió llevar a los brasileños a grabar junto con el saxofonista Stan Getz.



Para 1963 ya estaba lista la versión en portugués de la canción, con la voz de Joao Gilberto, y la versión en inglés con la voz de Astrud Gilberto, pareja de reconocidos cantantes brasileños de bossa nova.

(Lea también: ¿‘Tusa’ amorosa? Así es el curioso hotel que promete sanar un corazón roto).

Para ese momento, el mundo no sabía que la chica de Ipanema tenía nombre y apellido.



No fue sino hasta 1965 que en ese mismo bar desde donde tantas veces la vieron pasar, le dijeron a la joven que ella fue la musa para la famosa canción y después, durante una conferencia de prensa, Vinicius la dio a conocer diciendo: “Es una chica dorada, una mezcla de flores y sirenas, llena de luz y llena de gracia, pero cuya personalidad también está llena de tristeza porque siente que la juventud pasa y que no podemos retener la belleza. Ella es el regalo de la vida con su hermoso y constante fluir”.



Fue tal el éxito que la canción se mantuvo 96 semanas seguidas en el ‘ranking’ de Billboard y recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy. Incluso, en 1966, Jobim recibió una llamada de Nueva York en el mismo bar donde había escrito la canción para enterarse que Frank Sinatra estaba interesado en cantar su versión en inglés.



Desde ese entonces, la vida de Pinheiro, la chica más linda que han visto pasar, cambió completamente y saltó al estrellato. Jobim y su esposa fueron padrinos de su boda, se convirtió en modelo, actriz y, actualmente, periodista aún reconocida en Brasil.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de La Nación (GDA- Argentina)

Más noticias

- El crucero residencial que quiere ser una ‘gran ciudad flotante’

- Cataratas de 'sangre', bosques torcidos y los lugares más raros del mundo

- Natalia Durán habló sobre los problemas en su trabajo por su salud