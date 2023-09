El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo la asamblea pública de la regulación de fenómenos anómalos aéreos no identificados en el congreso de México, la cual fue convocada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, del partido político Morena, a petición del comunicador y ufólogo Jaime Maussan.



En este evento sucedió lo que parecía, en ese momento, un hecho sin precedentes que le dio la vuelta al mundo: la apertura de dos cajas con dos cuerpos denominados como ‘las momias alienígenas de Nazca’.

Al momento de presentar los cuerpos, el investigador aseguró que habían hecho las pruebas de rigor correspondientes y exhaustivas gracias al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo estos los que comprobaron la antigüedad de las momias y su origen no humano.



En la conferencia aseguró lo siguiente: “son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución poestrior”.



Finalizó afirmando que, de acuerdo a los análisis de carbono 14, se pudo determinar que tiene más de mil años de antigüedad. “Son seres que estaban sepultados en minas de Diatomea. Se tratan de cuerpos que están íntegros”.

El Instituto de Física de la UNAM desmintió al investigador diciendo que las pruebas de Carbono 14 sólo determinan la antigüedad de las muestras, pero no su origen.



Quien demostró que estas momias son falsas fue el antropólogo forense Flavio Estrada, quien le aseguró a la agencia de noticias internacional EFE que estas muestras se trataban de muñecos armados construidos con el fin de darles una apariencia tridáctila, alienígena, con grandes cabezas y manos de tres dedos, los cuales fueron construidos con goma, elementos vegetales y huesos de diferentes animales.



A estas mismas conclusiones llegó el artículo científico ‘Aplicación de la Tomografía computarizada para la identificación de cráneo de un desconocido hallazgo arqueológico en Perú’, publicado en la revista científica International Journal of Biology and Biomedicine en el año 2016, en el que concluyeron que los supuestos extraterrestres estaban realmente hechos con huesos de llamas.

¿Quién es Jaime Maussan?



Jaime Maussan nació el 31 de mayo de 1953 en la ciudad de México. La profesión que ejerce es la de periodismo, la cual cursó en la UNAM. Luego se especializó en radio y televisión en los Estados Unidos.



De una amplia trayectoria en los medios de comunicación en México, se hizo conocer a nivel internacional por su programa Tercer Milenio, que se encargaba de exponer casos de misterio, el cual empezó a transmitirse desde el 2005.



Es a partir de aquí y desde los diferentes programas que ha hecho relacionado con el tema extraterrestre, en el que ha expuesto supuestas pruebas de existencia no humana.

Conclusiones del informe de la Nasa sobre vida extraterrestre

