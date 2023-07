Un grupo de participantes competía para cumplir sus sueños en el mundo de la actuación. Por meses, se encerraban en la 'casa estudio', una residencia repleta de drama. Este fue el argumento principal del programa 'Protagonistas de nuestra tele', un reality producido por la cadena televisiva RCN.

En 2002, salió el formato de telerrealidad titulado ‘Protagonistas de novela’. Esta versión tuvo dos temporadas en las que se destacaron talentos de la televisión nacional como Ana Karina Soto, Cristina Hurtado, Sara Corrales, Daniel Arenas, José Narváez, entre otros.

En 2010, luego de una ausencia de varios años, la producción regresó al país con una nueva entrega llamada ‘Protagonistas de nuestra tele’. En esa edición se recuerdan a participantes como Cristian Suárez, María Angélica Salgado, Sara Uribe, Manuela Gómez, Óscar Naranjo, Yina Calderón, Edwin Garrido y Elianis Garrido.

María Angélica Salgado vive de sus emprendimientos



María Angélica Salgado ganó junto a Cristian Suárez la edición del 2010 de 'Protagonistas de nuestra tele'. Los jueces fueron Alejandra Borrero, Isabella Santodomingo y Sergio Osorio.

Después de su experiencia, la barranquillera siguió en el mundo de la actuación, trabajó en la telenovela 'Celia', en la que dio vida a 'Mulata Matanza', y luego interpretó a ‘Candela' en 'La esclava negra'.

Desde 2016, decidió alejarse de los focos televisivos. Aunque sigue en el modelaje y en algunos grupos de baile, se dedicó de lleno a su emprendimiento de dulces típicos.

La empresaria ha triunfado con su negocio Sabor del Palenque, en el que vende dulces ancestrales de ñame, corozo, papaya, mango, piña, mongo, tres leches, arequipe, leche cortada, mamey, plátano, coco, yuca, entre otros sabores más.

Además, los fines de semana, saca su puesto en la calle 63, diagonal a la Universidad de los Libertadores, donde ofrece bollos de angelito, arepa de huevo, arepa trifásica, empanada de pollo, carne o queso costeño, chicha de corozo y carimañola.

En redes los internautas felicitan su esfuerzo y dedicación para seguir adelante. "Te felicito por tu emprendimiento, sigue creciendo", "Me encantan los dulces caseros", "Los he probado y son muy ricos", "La vida te va a dar muchos triunfos" y "Comí y me dieron ñapa", fueron algunos de los comentarios.

Entrevista María Angélica Salgado

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO