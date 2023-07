Luego de recibir el apoyo de más de dos millones de televidentes, Albert Sánchez ganó la edición de 2019 de 'Yo me llamo', el famoso programa concurso de Caracol Televisión.



Hoy en día, aunque sigue imitando al cantante que lo llevó a ganar, está enfocado en su carrera musical e incluso tiene un look diferente. Conozca más sobre la historia del artista que representó a los domiciliarios en la competencia.

El oriundo de Angelópolis, Antioquia, fue uno de los favoritos desde que se presentó para la séptima edición del famoso programa. Gracias a su esfuerzo y confianza logró llegar a la final del programa entre los 48 participantes.

Recientemente, estuvo en 'The Susos Show', el programa conducido por Dany Hoyos, en el que reunió a tres de los ganadores de 'Yo me llamo': el imitador de Camilo Sesto, ganador del 2022, Julio Jaramillo, ganador del 2018 y Roberto Carlos, ganador del 2019.



Aunque todos tienen algunos cambios en su apariencia, el último fue el que más destacó por su estilo. Hoy en día ya no lleva más su cabello corto y usa su nombre artístico Albert Sánchez en sus presentaciones.



Suso bromeó con el cambio en su cabello comentando que tiene “un pelo mejor alisado que el de mi mujer”.

En esta oportunidad también pudo contar más sobre su historia de vida y su trabajo como domiciliario de Rappi antes de presentarse en el programa que le cambió la vida.



"Este bolso (la maleta de domiciliario) fue testigo de mis ensayos. Antes de ‘Yo me llamo’, en una temporada de mi vida, yo no tenía trabajo y vi como una opción ser domiciliario. Tenía mucho tiempo para ensayar porque en mi moto yo iba llevando pedidos", contó.

Esta fue una experiencia que lo motivó a continuar y a destacarse. “Eso me enseñó a mantenerme siempre muy centrado. Me trae recuerdos bonitos y digo con orgullo que represento a los domiciliarios”, afirmó.



Ahora, tras varios años de haber ganado el reconocimiento y los 600 millones de pesos del premio del concurso, tiene planes de seguir con su carrera en la música popular.

