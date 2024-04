Ganador de 'Yo me llamo' fue habitante de calle, su tío lo ayudó a salir adelante

obinson Silva se dio a conocer hace varios años por haberse presentado en el programa ‘Yo me llamo’ imitando al cantante Julio Jaramillo. Su talento lo llevó a conquistar a los televidentes colombianos y ganar la edición del 2018. se dio a conocer hace varios años por haberse presentado en el programa ‘’ imitando al cantante. Su talento lo llevó a conquistar a los televidentes colombianos y ganar la edición del 2018.

Hoy en día, el huilense se dedica a impulsar su carrera musical con el género popular y canciones tituladas como: ‘Decisión’, ‘Qué ingratitud’, ‘Entre copas’, ‘La carta’, entre otras.

En el segundo fin de semana de abril, desde el programa de chismes ‘La red’, se presentó una entrevista que se le realizó a Robinson Silva, en la que contó que un tío suyo falleció hace poco, dejando gran tristeza en su corazón.

De acuerdo con lo narrado por el cantante, en los años 90 decidió salir de su hogar e irse a la ciudad para probar suerte, lamentablemente, por tres años vivió en la calle, pero un día su tío Juan lo reconoció y le brindó ayuda llevándolo a su casa.

Robinson Silva habló del tío que lo rescató

“Cuando salí del campo me fui a la ciudad. Empecé a vivir una vida muy difícil, no tenía el conocimiento de la ciudad y por falta de oportunidades, en este entonces era el 96 o 97, no había muchas oportunidades en esa época. Sentía la vida muy dura para subsistir, no le pude coger el tiro y me fui yendo hacia las calles”, narró Silva.

“Yo todo sucio y él me llevó a su casa en donde había dos niñas. Es una persona de admirar porque eso no lo hace cualquiera”, dijo, agregando que, si no hubiera sido por su tío, quizá no estaría vivo hoy.

En esa casa, Robinson vivió por cinco años, posteriormente pudo continuar con su sueño de incursionar en la música.

Lamentablemente, hace poco se enteró de que ese tío que le brindó la mano cuando más lo necesitaba falleció por causa de un accidente. Ante la magnitud de la noticia, el imitador de Julio Jaramillo lamentó no haberle agradecido más por todo lo que hizo por él.

“Debí abrazarlo más, decirle más gracias de corazón. Lo pude haber hecho pero muy poco, entonces quedo un poco desagradecido”, finalizó.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

