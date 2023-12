¿Quién es el imitador detrás de Carín León, ganador de 500 millones en 'Yo me llamo'?

En la noche de este 11 de diciembre se llevó a cabo la gran final del reality musical 'Yo me llamo', dentro de los finalistas se encontraban Shakira, Luis Miguel, Miguel Bosé y Carin León, siendo este último el ganador de 500 millones de pesos.



Tras su victoria en el programa de imitación le contamos quién está detrás del personaje y su preparación musical.



(Además: Fotos: así se veían algunos de los finalistas de 'Yo me llamo' antes de ser conocidos).

Juan Carlos Parra nació en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, y tras un arduo esfuerzo por convertirse en el doble exacto de Carín León, logró llevarse el premio mayor del concurso.



Según la Revista Vea, este hombre se dedicó a la jardinería la mayor parte de su vida, pues es un oficio heredado de su padre, quien también le dio la vena artística a lo largo de su vida.



(Siga leyendo: ¿Quiénes son y qué hicieron con el premio los anteriores ganadores de Yo Me Llamo?).

Facebook Twitter Linkedin

Así era el participante antes de ser famoso. Foto: Facebook: Juan'k Parra

Juan Carlos es hijo del también cantante Carlos Parra, quien se ha dedicado a realizar tributos a cantantes como Joan Sebastian y Vicente Fernández, lo que los llevó como padre e hijo por varias ferias a nivel nacional.



(Además: ¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de 'Yo Me Llamo' y por qué tiene condición?).

El imitador de Carín León también reveló un duro episodio durante esta temporada de 'Yo me llamo' pues no ha podido ver a su hija recién nacida, ya que su pareja se fue a los Estados Unidos sin decirle que se encontraba embarazada.



“Me inspiro en Victoria, mi hija. Ella es mi vida y ha sido mi mayor anhelo. Yo llevaba un año con mi esposa y le dije que quería tener una hija, pero ahora que llegó no la tengo conmigo”.

Más noticias:

Aída Morales habló de la lamentable muerte de su hijo: ‘Estuvo muy enfermo’

Dayana Jaimes tendría un nuevo amor, la viuda de Martín Elías compartió regalo