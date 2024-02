Ganador de La Voz Kids: ¿quién es su papá, el hombre que le robó el premio?

La industria del entretenimiento vive desde hace días una gran polémica, luego de que Roberto Xavier, el ganador de La Voz Kids 2019, dijera en las redes sociales que su papá lo había abandonado y que se había llevado el dinero del premio. Sin embargo, el hombre salió a defenderse y a dar su propia versión de la historia.



Todo comenzó cuando, en un video de TikTok, le preguntaron al adolescente de 14 años qué había hecho con el dinero que había recibido por su victoria en el concurso de canto infantil transmitido por Televisa.

“Seis meses después de que yo gano La Voz, mi papá se va y se lleva el premio. Solamente supe que se fue y ya no volvió. Él dijo que se iba de la casa, dijo que el premio era más de él que mío porque él me había enseñado a cantar. Pero está bien, el dinero va y viene, el talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios”, reveló.

Esa fuerte acusación despertó la indignación de varios usuarios en las redes sociales. Fue por eso que Roberto Marín, el padre de Roberto Xavier, decidió romper el silencio para defenderse. En ese sentido, desmintió los dichos de su hijo y culpó a la madre del niño, quien también habló sobre lo sucedido.

La defensa de Roberto Marín, el padre del ganador de La Voz Kids 2019



Roberto Marín, el padre de Roberto Xavier, grabó un video para desmentir las acusaciones de su hijo. De frente a la cámara, comenzó: “Soy el papá de Roberto Xavier, ganador de la edición 2019 de La Voz Kids, por este mismo medio se me ha calumniado, se me ha agredido”.

Además, explicó qué sucedió realmente con el dinero: "Sí existe tal premio, el cual está como en un fideicomiso para sus estudios que ni yo ni su mamá absolutamente pueden tocar porque son expresamente para ese fin, para sus estudios”.

Por otro lado, aseguró que su expareja le ha negado ver a su hijo, por lo que hace cuatro años que no tienen un encuentro. “Lo veo en las redes, y me da gusto que ande siguiendo los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical. Sin más por el momento me despido de la gente, le mando bendiciones a la gente que me ha estado agrediendo, insultando”, concluyó.