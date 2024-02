Ganador de ‘La Voz Kids’ dijo que su papá lo abandonó y se fue con el dinero del premio

La comunidad del entretenimiento y el público en general han sido testigos de un drama familiar y profesional que se ha desarrollado en los últimos días en México, involucrando a Roberto Xavier, el carismático ganador de 'La Voz Kids' 2019, y a su padre, quien recientemente ha tomado las redes sociales para esclarecer las acusaciones en su contra respecto al destino del premio de su hijo.



Este caso ha reavivado el debate sobre la protección de los jóvenes talentos en la industria y la gestión de sus éxitos y recompensas.

Roberto Xavier, quien desde muy joven mostró un talento excepcional para la música, logró capturar los corazones de millones al ganar el concurso de canto infantil transmitido por Televisa.



Admirador de grandes de la música regional mexicana, Roberto soñaba con no solo hacerse un nombre en el ámbito musical sino también explorar el mundo de la actuación. Sin embargo, su camino hacia la fama se vio empañado por desafíos personales inesperados.

La amarga historia tras 'La Voz Kids' y las dos versiones

El joven talento, que se presentó en 'La Voz Kids' con tan solo 9 años, vivió la amarga experiencia de ver cómo su familia se desmoronaba cuando, según contó el niño, su padre abandonó el hogar, llevándose consigo el premio de 500 mil pesos mexicanos.



Aquí está la entrevista en donde el mismo lo cuenta: pic.twitter.com/u8jN0wt4l0 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) February 11, 2024

De hecho, controversia alcanzó un nuevo nivel cuando Roberto decidió hablar públicamente sobre el incidente en una entrevista que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok y X.



Las declaraciones del joven desataron una ola de simpatía hacia él y de críticas hacia su padre, quien hasta ese momento había permanecido en silencio.

Respondiendo a las acusaciones, el padre de Roberto grabó un video explicando su versión de los hechos. Afirmó que el premio ganado por su hijo estaba seguro en un fideicomiso destinado exclusivamente para su educación, y que tanto él como la madre de Roberto no tenían acceso a esos fondos. Con estas declaraciones, intentó limpiar su nombre de las acusaciones de robo y abandono que lo habían marcado.

El papá de Roberto Javier, de la Voz Kids, asegura que no se robó los 500 mil pesos del premio pic.twitter.com/W2mJUCEFgA — Informado Caribe (@InforCaribe) February 13, 2024

"Soy el papá de Roberto Xavier, ganador de la edición 2019 de La Voz Kids, por este mismo medio se me ha calumniado, se me ha agredido", expresó en el video.



"Sí existe tal premio, el cual está como en un fideicomiso para sus estudios que ni yo ni su mamá absolutamente pueden tocar porque son expresamente para ese fin, para sus estudios. También pues teniendo derecho, se me ha negado el mismo el verlo en un promedio de 4 años que no lo veo, esporádicamente lo veo en las redes, y me da gusto que ande siguiendo los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical. Sin más por el momento me despido de la gente, le mando bendiciones a la gente que me ha estado agrediendo, insultando", señaló el hombre.



¿Se acuerdan de Roberto Xavier? Sí, aquel pequeño gran gigante #hidrocálido que ganó #LaVozKids, y que estuvo conmigo aquí, en la cabina de #LaMexicana. ¿Saben qué fue de él? pic.twitter.com/EBInJZ5sdh — José Luis Morales (@JLMNoticias) February 13, 2024

Por el momento, Roberto no ha respondido a las declaraciones de su padre. Sin embargo, se sabe que el joven artista no ha permitido que estas circunstancias frenen su carrera. Continúa trabajando en nuevas canciones y proyectos.



Este caso ha servido como un recordatorio crítico de las vulnerabilidades a las que están expuestos los jóvenes talentos dentro de la industria del entretenimiento.

