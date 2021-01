Así fue como usuarios de Reddit se burlaron de Wall Street

La tienda minorista de videojuegos estadounidense GameStop se ha convertido en el centro de atención del mercado bursátil mundial. Reconocida en la comunidad ‘gamer’ por su mercancía, no la estaba pasando muy bien a nivel económico.



Las acciones de la pequeña empresa se ubicaban en $ 62,11 dólares en 2007, sin embargo, en marzo de 2020 llegaron a mínimos históricos: $3,50 dólares. Este bajón se dio a raíz de la pandemia y a la decisión de cerrar sus puntos físicos.



Con respecto al mal momento financiero, los expertos en la banca apostaban por invertir en el negocio, pero desde su potencial bajista. Es decir: este mercado se caracteriza por mantener una tendencia baja en sus activos y así poder acceder a una opción de venta del almacén.



Sin embargo, el negocio tuvo una nueva oportunidad financiera. En lo que va del 2021 las acciones han empezado a costar $90 dólares (con picos de $160). Esto significa que se han incrementado en un 400 %.

Detrás del alza de las acciones está un grupo de inversores de un foro en Reddit llamado ‘WallStreetBets’. Estos cibernautas, que hacen parte del canal de comunicación, desafiaron a expertos analistas financieros de la bolsa al lograr subir las acciones y mantenerlas en el mercado alcista.



Inicialmente, GameStop inició una alianza con Ryan Cohen, el fundador de Chewy.com, una tienda para mascotas, antes de que todo el mercado se disparara. Cohen compró un gran número de acciones y presionó a los administradores para darle un giro positivo al negocio.



Con las nuevas ideas de Cohen en marcha, en GameStop decidieron agregar a dos trabajadores más de Chewy.com, quienes ahora hacen parte del consejo de administración con el objetivo principal de salvar el negocio y darle más relevancia ‘online’ a sus tiendas.



Así las cosas, la alianza logró que las acciones crecieran de manera que a finales del 2020 llegaron a los $18,84 dólares. El camino se volvió más claro y hasta llamaron la atención de nuevos inversionistas, no obstante, suponía un problema para quienes habían tomado la decisión de apostar porque el negocio seguiría en el mercado bajista.



Aunque estos movimientos de la bolsa dieron pie a que cada vez más personas compraran acciones, también hubo quienes se mantenían en la posición de ver el negocio con pérdidas.



Un grupo de Reddit, llamado ‘WallStreetBets’, que cuenta con más de 2 millones de miembros, decidió 'darles un empujón'. Este se caracteriza por haber impulsado las fiebres de compra y venta de acciones que se disparaban en valor o también de las que caían, todo gracias a la organización colectiva de los usuarios.

Esta comunidad también tiene con un grupo en la plataforma Discord. Allí hubo bastante movimiento desde el pasado viernes 22 de enero, ya que fue el momento en que los miembros, con ayuda de aplicaciones de ‘trading’, lograron el alza de las acciones en simultáneo.



De acuerdo con el portal web tecnológico ‘Xataka.com’, las acciones aumentaron a un precio de $60 dólares. Hubo un movimiento de 194 millones de acciones, doce veces por encima de lo que estaba acostumbrada la compañía.



Esta situación se presentó debido a la fuerte incidencia del ciberactivismo y la participación de comunidades por internet que lograron contribuir a causas, por lo general, benéficas.



Según 'Xataca.com', actualmente empresas, como la cadena de cines AMC, la de celulares Blackberry o la minorista Bed Bath & Beyond, están en situaciones económicas difíciles, pero pequeños inversores como los de Reddit han comenzado a disparar los mercados de sus acciones poco a poco.

