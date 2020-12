Envenenan a magnate productor de serie de creadores de Game of Thrones

A los 39 años murió el magnate productor Lin Qi, quien se encontraba trabajando con los creadores de ‘Game of Thrones’, David Benioff y DB Weiss, en una nueva serie de adaptación para Netflix de la saga de novelas ‘El problema de los tres cuerpos’ ('Three-body problem'), libros de ciencia ficción chinos con éxitos en ventas.



Lin Qi era también el creador y presidente de Yoozoo Group, una compañía especializada en videojuegos, en la que según el medio 'The Hollywood Reporter', se habría presentado una disputa entre sus altos mandos, que habría precedido el ataque a Lin.



El ejecutivo fue internado el pasado 16 de diciembre y tras una semana de tratamiento, falleció en la noche de Navidad (25 de diciembre). De acuerdo con información de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái, Lin habría sido envenenado, como lo dio a conocer en su reporte:

"A las 5 pm del 17 de diciembre de 2020, la policía recibió una llamada de un hospital con respecto a un paciente de apellido Lin. Durante el tratamiento del paciente, el hospital dijo que había determinado que el paciente había sido envenenado. Después de la llamada, la policía inició una investigación. Según las indagaciones en el lugar y las entrevistas posteriores, la policía descubrió que un sospechoso de apellido Xu, que es un compañero de trabajo de la víctima, era el perpetrador más probable. Xu ha sido arrestado y las investigaciones continúan", reveló 'The Hollywood Reporter'.



El sospechoso Xu, es también un alto cargo de la compañía Yoozoo Group y según las primeras hipótesis, habría depositado un veneno en una taza de té, luego de una acalorada discusión entre los dos.



Yoozoo, compañía que desarrolló el videojuego ‘Game of Thrones: winter is coming’ dijo que la compañía continuará con sus operaciones normales y buscará un sucesor para Lin.

'Three-body problem', la nueva serie

En septiembre pasado David Benioff y D.B. Weiss, habían hecho el anuncio de que su primera gran serie para Netflix sería la historia de ciencia-ficción ‘Three-body problem’, basada en la trilogía de Liu Cixin. Los tres libros ('The three-body problem', 'The dark forest' y 'Death's end') aborda el primer contacto entre la humanidad y una civilización alienígena.



Dentro de los productores de esta nueva serie también están incluidos nombres muy conocidos como los del actor Brad Pitt o el director Rian Johnson ('Star wars: episode VIII - The last jedi', 2017).



Tendencias EL TIEMPO