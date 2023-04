En Twitter se ha vuelto viral el video de un hombre que resultó gravemente herido en su pierna, luego de ser atacado por su propio gallo de pelea. Esta situación ocurrió en el palenque en Villa Álvarez, Colima, México, un lugar donde constantemente se realizan peleas con estas aves.

En la grabación se puede ver a dos hombres sosteniendo a sus gallos de pelea en el centro del palenque, sin embargo, cuando uno de ellos suelta al animal, este lo ataca. El ave lastimó gravemente a su dueño, pues con su pico le hizo una herida en una de sus piernas. Gracias a que el hombre atrapó rápidamente al gallo, este no pudo hacerle más lesiones.



Por su parte, el otro participante logró atapar a su gallo antes de que fuera atacar al hombre o al ave que tenía entre las manos. Luego de unos segundos, las personas que estaban en el lugar se acercaron al hombre que había sido atacado, ya que su pierna no dejaba de sangrar.



En el clip también se puede apreciar que el animal alcanzó hacerle una pequeña herida en el brazo, pero aparentemente era menos grave que la de la pierna.

Imágenes Sensibles!! En Villa De Álvarez Colima, en medio de una pelea de gallos, el colorado atacó a su amarrador‼️#Gallo. #SalioMuyGallo — Anonymous México ❁ (@_AnonymousMx) April 4, 2023

Las personas que auxiliaron al hombre, le trajeron telas y pañuelos para que pudieran hacer presión y así detener el sangrado. Después de unos minutos, sacaron al dueño del gallo del palenque para que pudiera ser curado.



Este video fue publicado el pasado 3 de abril y hasta el momento ha acumulado más de 469 mil reproducciones y cientos de comentarios de los internautas, los cuales han comentado que se lo tenía merecido por poner a estas aves a pelear hasta matarse.



“¿Qué se siente? ¿Verdad que no está chido?”, “Eso se llama justicia divina”, “El dulce karma”, “Ande pa’ que sienta lo que los pobres animales sienten”, “Nada me da más gusto que ver estos videos. Karma ¡¡Con los animales no se lucra!!!”, se lee en los comentarios.

