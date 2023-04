En Queensland, Australia, una gallina nació con una condición genética denominada polimelia, que la dotó de un mayor número de extremidades, cuatro patas en este caso.



Aunque el dueño no le prestó importancia a la rareza corporal del ave, sus compañeras de galpón la rechazaron y se negaron aceptarla, además la atacaron hasta dejarla al borde de la muerte.

“Los pollos tienden a picotear cualquier cosa diferente o nueva", dijo el propietario de los animales al diario ‘Daily Mail Australia’, por lo que la condición de la gallina habría generado mucha molestia en las compañeras del corral.



Según el medio australiano, las gallinas que compartían espacio con el extraño ave picotearon su columna vertebral, lo que le causó lesiones importantes, por lo que el dueño decidió llevarla a un hogar para que la cuidaran y le brindarán los cuidados necesarios.

La condición de la gallina habría generado mucha molestia en las compañeras del corral Foto: iStock

Además, el hombre no tuvo más remedio que poner a la gallina en adopción por medio de redes sociales. Ahora, espera que alguna persona tenga compasión del animal y le pueda dar los cuidados que necesita, además de un espacio seguro.



A pesar de que las cuatro patas del ave no parecen molestarle para desenvolverse en la vida cotidiana de una gallina, no hay certeza de que el sistema reproductivo del animal funcione correctamente.

La polimelia es una mutación genética que puede afectar tanto a animales como seres humanos, y quienes la padecen cuentan con una o dos extremidades de más, según el portal de veterinaria ‘Ergomix’.



Sin embargo, esta condición es curable, ya que puede solucionarse con cirugía de extirpación de las extremidades sobrantes para mejorar la vida del animal.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

