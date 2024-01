Actor de ‘50 sombras de Grey’ tuvo que ser hospitalizado tras ser picado por una oruga

El actor Jamie Dornan, más conocido por interpretar a Christian Grey en la trilogía de '50 Cincuenta sombras de Grey', tuvo que ser hospitalizado al tener síntomas parecidos a los de un infarto, estos fueron causados por unas orugas tóxicas durante sus recientes vacaciones en Portugal.

El problema de salud del actor fue revelado por su amigo Gordon Smart, quien reveló en el podcast "The Good, the Bad and the Unexpected" de la BBC que también tuvo que ser hospitalizado después de experimentar los mismos síntomas.



El presentador de 'Good Morning Britain' reveló que después de jugar golf comenzó a sentirse mal. “Tenía un hormigueo en la mano izquierda y cosquillas en el brazo izquierdo. Soy hijo de un médico de cabecera y pensé: 'Esto normalmente es un signo del comienzo de un ataque cardíaco'", afirmó.



(Lea también: Veterinaria revela dura información sobre 'dormir' a los perritos: ‘No los dejen solos’).



Tras recibir el alta, Gordon volvió al hotel y descubrió a Jamie Dornan siendo atendido por personal médico. En ese momento el actor de '50 Cincuenta sombras de Grey' le dice: "Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia".

Afortunadamente, los famosos lograron recuperarse y luego de una semana el médico los llamo y les reveló cuál podría haber sido la causa detrás de sus síntomas. "Recibí una llamada telefónica del médico que nos estaba atendiendo y me dijo: 'Mira, aparte de los martinis espresso, en cualquier etapa ¿Estuviste en contacto con orugas en el campo de golf?", comentó Smart.



(Lea también: Griselda: Mónica Fonseca opina sobre ver o no la serie que protagoniza Sofía Vergara).



"Resulta que en los campos de golf del sur de Portugal hay orugas que matan a los perros de la gente y provocan infartos a hombres de 40 años. Nos hemos topado con orugas procesionarias peludas y hemos tenido mucha suerte de salir de allí. La buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína, no fue una resaca, fue una oruga venenosa y tóxica y vivo para contarlo", concluyó.



Este suceso ocurrió en un momento crucial de la trayectoria de Dornan, que recientemente fue designado embajador global de la prestigiosa marca de lujo española Loewe. Asimismo, el actor se encuentra listo para el lanzamiento de la segunda temporada de la serie 'El Turista' en HBO Max, consolidando así una etapa profesional exitosa.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así 'tumbaron' a Estiwar G por Nequi: ‘Yo creo que se perdió esa platica’

Carolina Gaitán rechazó interpretar a Michelle Durango en 'Rigo': ¿a qué se debió?

Así celebró Daddy Yankee el cumpleaños de su esposa, en medio de rumores de divorcio