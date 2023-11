Gafas para conducir de noche: ¿qué son y cómo funcionan realmente? Le contamos

En un mundo donde las gafas se adaptan a nuestras diversas actividades diarias, la conducción nocturna no es la excepción. Entre las opciones disponibles, las gafas diseñadas específicamente para conducir de noche han ganado popularidad, aunque su utilidad sigue siendo objeto de controversia.



De acuerdo con el portal web 'All About Vision', estas gafas suelen ser no graduadas con lentes tintados de color amarillo, similares a las conocidas 'gafas de tiro'. Además, incorporan un revestimiento antirreflejos para mitigar el deslumbramiento causado por las luces de otros vehículos.

Conducir durante la noche y en condiciones de visibilidad reducida presenta desafíos significativos para muchos conductores. La falta de luz natural disminuye la nitidez visual, afecta la percepción de los colores y reduce considerablemente el campo visual, lo que, a su vez, dificulta la capacidad de evaluar adecuadamente las distancias.

Conduciendo de noche.

Debido a estas limitaciones, muchos conductores han estado buscando soluciones para mejorar su visibilidad y seguridad al circular de noche y las gafas diseñadas específicamente para mitigar estos desafíos parecen ser una respuesta a esta necesidad.



Sin embargo, la efectividad real de estas gafas está sujeta a un intenso debate: algunos argumentan que mejoran la visión en carretera, mientras que otros sostienen que simplemente proporcionan una sensación de mayor visibilidad sin tener un impacto real en la conducción.

Gafas de conducción nocturna: ¿cómo son y qué hacen?



Según el portal web de la 'Real Automóvil Club de España' (RACE), la visión desempeña un papel crucial al conducir, representando el 90% de la información que recibimos. En este contexto, surge la pregunta de si el uso de gafas para conducción nocturna realmente mejora la visión en condiciones de baja visibilidad, como la noche.



Estas gafas están diseñadas con lentes no graduadas tintadas de amarillo y suelen incluir un revestimiento antirreflejante. Aunque los expertos señalan que no mejoran la capacidad visual per se, ofrecen ciertas cualidades:

Conduciendo de noche.

-Transmisión de sensación lumínica: crean la sensación de conducir con más luz, lo que impacta positivamente en la percepción de seguridad del conductor.



-Prevención de deslumbramientos: ayudan a evitar deslumbramientos nocturnos, ya sea causados por los faros de otros vehículos o por fuentes de luz externas como farolas. Algunos modelos modernos cuentan con una película química que captura las longitudes de onda corta emitidas por luces LED, consideradas perjudiciales para los ojos (CSR).



-Utilidad en condiciones específicas: resultan útiles en momentos específicos, como el amanecer, el atardecer y situaciones de baja visibilidad, como días nublados o con niebla. Sin embargo, se desaconseja su uso durante el día con buena visibilidad.

Es importante recordar que durante la noche, las pupilas se dilatan al máximo para captar toda la luz necesaria. Durante la conducción, los ojos no descansan, adaptándose constantemente a diferentes distancias, como la carretera, el tablero de instrumentos, el GPS y los espejos retrovisores.



Como medida preventiva, se recomienda descansar la vista al detectar signos de fatiga ocular, lagrimeo, somnolencia o picazón en los ojos.

Investigaciones: ¿realmente funcionan?



Un estudio del Schepens Eye Research Institute de Boston, afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard, evaluó el beneficio de las gafas para conducción nocturna.



Para la investigaciones, 22 adultos participaron en simulaciones de conducción nocturna usando gafas tintadas de amarillo y transparentes. Se evaluó el tiempo de reacción de los participantes al ver peatones en escenarios con y sin simulador de deslumbramiento de faros, replicando el tráfico en dirección contraria.



Los resultados indicaron que las gafas amarillas no mejoraron la detección de peatones y, en algunos casos, podrían empeorar el rendimiento, cuestionando su utilidad en la conducción nocturna según los autores del estudio.

Conduciendo de noche.

Recomendaciones y advertencias



Aunque algunas personas encuentran beneficios al usar gafas para conducir de noche, los expertos recomiendan que aquellos sin necesidad de corrección visual opten por lentes transparentes con recubrimiento antirreflejos. Las gafas no graduadas con este recubrimiento no proporcionarían beneficios visuales y podrían ser innecesarias.

En última instancia, la decisión de utilizar gafas para conducir de noche es personal. Mientras algunos encuentran beneficios, las investigaciones sugieren que no existe una mejora significativa en la visión nocturna.



Los conductores deben tomar decisiones informadas basadas en sus necesidades y consultar con profesionales de la salud ocular para garantizar una conducción segura y sin riesgos.

