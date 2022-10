Gaby Spanic, actriz reconocida internacionalmente por haber aparecido en telenovelas latinoamericanas como ‘La intrusa’, ‘Como tú, ninguna’ y ‘La otra cara del alma’, se ha convertido en tendencia en la últimas horas por denunciar que su hermana fue “golpeada brutalmente” en México.



En su perfil personal de Instagram, comentó que su gemela, Daniela Spanic, habría sido maltratada por un hombre desconocido, quien le propinó varios golpes en la cabeza, cuando se encontraba comprando un café en una reconocida plaza cercana a los juzgados de familia de Ciudad de México.



“Mi hermana acaba de ser golpeada en un lugar público, la acompañaba su chofer, el señor José Luis Leyva. Gracias a Dios está bien y está poniendo una denuncia”, expresó.

Según afirman algunos medios locales, Daniela habría concurrido los despachos para resolver un tema del proceso de divorcio que está llevando junto a su expareja Ademar Nahum, quien en palabras de la actriz, sería el responsable de los hechos ocurridos en la mañana del 20 de octubre.



“Si algo le pasa a Daniela, a mi hijo o a mí, tengo sospechas del señor Ademar Nahúm Zacarías. Ya basta de tanta impunidad, que existan cobardes metiéndose con mujeres", declaró.



“Yo ya no tengo miedo señores, yo nunca he tenido miedo. No estoy sola, mi hermana no está sola, principalmente tenemos al de arriba, que hace justicia. Y no me voy a callar la boca”, agregó.



De acuerdo con Daniel Fragoso, manager de las hermanas Spanic, el hombre habría pasado corriendo a toda velocidad para impactar una piedra sobre la cabeza de Daniela. El traumatismo generó que tuviera que acudir de manera inmediata a un centro asistencial.



De acuerdo con información compartida por el diario ‘El Heraldo’, el golpe le ocasionó una contusión por lo que deberá acudir con un especialista para descartar cualquier daño o lesión.



“Esto es un atentado de homicidio, no vayan a decir ahora que es mentira, que es un invento mío como lo dijeron cuando nos envenenaron”, manifestó Gabriela Spanic



