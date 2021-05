Gaby Espino se defiende ante las críticas por su delgada figura

La famosa actriz venezolana Gaby Espino respondió a través de redes sociales a las críticas que ha recibido por su delgada figura.



Todo se dio luego de que Espino publicara una foto en vestido de baño junto al actor Erick Elias, con quien trabaja en un proyecto.



A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable

Aunque muchos seguidores reconocieron su trabajo, su belleza y su figura, hubo comentarios negativos sobre su físico.

Por ello, Espino les respondió que está en su mejor momento y que se siente saludable: "A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así", dijo en Instagram.



"Aquí lo que importa es lo que tú sientas, o sea cómo tú te veas y cómo tú te gustes, así que no le paren bola a nadie", agregó.



TENDENCIAS

