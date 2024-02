Gabriela Tafur reveló sus desafíos como estudiante en EE.UU.: ‘Me angustio un montón’

La modelo Gabriela Tafur fue Señorita Colombia durante el 2019 y en ese mismo año obtuvo el cuarto lugar en Miss Universo. Es abogada, pero también se ha desempeñado como conferencista, ‘influencer’, comentarista de radio y presentadora de televisión.



Actualmente, la joven de 28 años está viviendo en Estados Unidos en búsqueda de su desarrollo profesional, puesto que realiza una maestría de administración de empresas en la Universidad de Stanford y durante su estadía le ha dejado ver a sus seguidores lo que hace diariamente.

Gabriela Tafur reveló cómo es su actual estilo de vida en sus ‘post’ de Instagram, los cuales dejan ver que ha realizado diversos viajes y pautas de publicidad. Sin embargo, la modelo sorprendió a sus seguidores al dejarles conocer cómo es su rutina de estudiante.



Los desafíos de Gabriela Tafur en el extranjero



En las historias de la red social, la abogada le presentó a sus seguidores cómo es su actual ritmo de vida en la Universidad de Stanford. “Miren, ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño, mentiras”, explicó la caleña a modo de broma.



Tras esto, comenzó a relatar su día anterior: “Ayer me quedé a las 2 a. m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9 a. m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado’”.



“Se me hincha el labio y hasta sale sangre y cada vez que hablo o como chicle me lo muerdo y se vuelve a hinchar, y así vamos en este ciclo vicioso con mis labios”, expresó entre risas y finalizó su mensaje Gabriela Tafur.



Cabe destacar que la exreina de Colombia vive junto a su prometido, Esteban Santos, quien es el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos. El joven ha acompañado a la modelo en los diferentes desafíos de su vida, por esto siempre se les ve pasando tiempo juntos.



Además, debido al amor que se tienen el uno al otro, el hijo del exmandatario decidió pedirle matrimonio a Gabriela Tafur durante un viaje que emprendieron hacia Napa Valley, Estados Unidos. En las fotografías de la propuesta se les ve enamorados y muy felices durante su estadía en ese lugar.

La nueva vida de Gabriela Tafur



