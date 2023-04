Pasan los años y Colombia sigue recordando a Gabriela Tafur como una de sus reinas más comprometidas y destacadas. De hecho, cuando representó al país ante Miss Universo logró quedar entre las cinco finalistas.



Pero para nadie es un secreto que más allá de los certámenes su pasión es el derecho. La caleña es abogada de profesión, egresada de la Universidad de los Andes, e incluso lanzó un libro relacionado: ‘Gabriela Tafur en todo su derecho: Una mirada de Colombia bajo una lupa real’ llegó a las librerías en 2021.

Y tal parece ser que ahí no terminan sus sueños, pues este jueves comunicó con gran emoción a sus seguidores que emprenderá nuevos rumbos. Tafur fue aceptada en nada más y nada menos que Stanford, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial.

“Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme. Meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor. Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan. Oficialmente haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come!”, escribió en su Instagram.

La publicación estuvo acompañada de una carta en la que le explican que fue aceptada para cursar un MBA (Master en Administración de Negocios, por sus siglas en inglés) porque “demostró un potencial de liderazgo excepcional”.



Por supuesto, uno de los primeros en felicitarla en redes sociales fue su compañero de vida Esteban Santos, quien se mostró orgulloso de tal logro. Así como él, miles de usuarios más se tomaron el tiempo de dedicarle muestras de cariño y admiración.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS